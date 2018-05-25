Банкиры, возможно, провели через "Балтийский ландромат" 13 млрд долларов

"Банки, работающие в Эстонии, возможно, отмыли значительно больше денег, чем первоначально считалось", - пишет корреспондент Bloomberg Отт Уммелас.

"По нынешним оценкам эстонской полиции, с 2011 по 2016 год банкиры в этой стране были причастны к подозрительным переводам денег и ценных бумаг, в основном из России, на общую сумму более 13 млрд долларов". Автор пересказывает телефонное интервью Мадиса Рейманда, главы Подразделения финансовой разведки (FIU) эстонской полиции: "транзакции проводились путем четырех не связанных между собой схем с использованием счетов нерезидентов, в том числе это были переводы российских акций и бондов с 2012 года общей стоимостью более 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов)".

Рейманд заявил, что на данный момент имеется недостаточно доказательств для уголовного преследования.

"О трех из четырех схем уже сообщал Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), сославшись на расследование 17 европейских СМИ", - пишет автор, напоминая, что две схемы обозначаются общим названием "Русский ландромат", а третья - "Азербайджанский ландромат". В рамках третьей схемы, говорится в статье, компании и госинституты из Азербайджана "перевели более 3,9 млрд долларов на счета нерезидентских компаний в эстонские банки. По предыдущей оценке OCCRP, сумма была намного ниже - 2,9 млрд долларов, сказал Рейманд".

"Четвертая схема включала в себя перевод акций и бондов российских компаний на счета нерезидентов в эстонские банки. Ценные бумаги продавались через местную финансовую систему, а вырученные деньги выплачивались нерезидентам перед тем, как пересылаться в "десятки стран и тысячи компаний взамен на различные товары и услуги", - цитирует газета слова Рейманда.