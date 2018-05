25 мая 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Откровенное высказывание дочери убитой российской активистки "Даже когда Лана была девочкой всего 12 лет, она была очень близким другом и помощником своей матери, российской правозащитницы Натальи Эстемировой. В 2006 году, когда мы остановились в квартире Эстемировой в Грозном, большеглазая, харизматичная Лана казалась более независимой, чем многие девушки ее возраста. В стене ее комнаты была дыра от шрапнели, но она не жаловалась. Такими были многие комнаты после продолжавшейся десять лет войны между российскими силами и чеченскими боевиками с 1994 по 2004 год", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. "Потом, 15 июля 2009 года, с трагическим известием детство Ланы закончилось безвозвратно: ее мать, главу правозащитного центра "Мемориал" в Грозном, похитили возле ее дома и застрелили. Вскоре после похорон матери Лана уехала из России в Англию, где она училась в пансионате в Оксфорде, а затем в Лондонской школе экономики", - говорится в статье. Годами она старалась держаться подальше от продолжающегося насилия в Чечне, отмечает автор. "Но последние известия с родины Лана не смогла спокойно вынести", - пишет Немцова. Сначала было жестокое наступление на ЛГБТ. Потом последовал арест друга и коллеги ее матери, 62-летнего Оюба Титиева. "Я в растрепанных чувствах и не могу их сдерживать; у меня кровь закипает, когда я вижу нарушения российских законов", - сказала Лана в эксклюзивном интервью The Daily Beast. Когда ее мать призывала власти соблюдать российские законы, вся Чеченская республика лежала в руинах, говорится в статье. "В доме Эстемировой не было воды. По утрам Лана пыталась не пропустить гудок трактора, который оповещал о ежедневной доставке воды, и носила столько, сколько могла, на 9-й этаж", - пишет автор. Ее мать Наташа, как мы все ее называли, носила более тяжелые ведра вечером, вспоминает она. "Сейчас Чечня кажется современной и пугающе чистой, но власти продолжают нарушать права человека", - говорится в статье. Сегодня правозащитный центр "Мемориал" часто становится объектом угроз, судебных преследований, даже поджогов, а власти обвиняют правозащитников в том, что они являются "агентами Госдепа США" и "предателями", отмечает Немцова. Сейчас Лана занимается тем, что призывает весь мир, ФИФА, даже Кремль потребовать освобождения директора "Мемориала" в Грозном Титиева и защитить организацию ее матери. В феврале Human Rights Watch попросила президента ФИФА Джанни Инфантино призвать президента Владимира Путина вмешаться напрямую и потребовать освобождения Титиева. "Мы не могли спасти мою мать. Но мы можем спасти Оюба и "Мемориал", все, что потребуется, - это чтобы президент России Владимир Путин взял трубку и сказал властям в Чечне убрать руки от Оюба и "Мемориала", - говорит она. Источник: The Daily Beast