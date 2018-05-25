Российская ответственность

"Заключение комиссии экспертов о том, что ракета, которая 17 июля 2014 года сбила гражданский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, и стала причиной гибели 298 человек на борту, была выпущена российской пусковой установкой, ставит Москву перед доказательствами очень серьезного обвинения", - пишет El País в редакционной статье. По мнению газеты, результаты расследования опровергают версию российского правительства, заявляющего о своей полной непричастности к атаке.

"В четверг французский президент Макрон нанес визит Владимиру Путину, стремясь нормализовать отношения Европы с Россией. Но Москва тоже должна особо постараться, чтобы нормально относиться к Европе. Хороший пример - происходящее на Украине, где пророссийские сепаратисты развязали гражданскую войну - которой Россия воспользовалась, чтобы вторгнуться в Крым и аннексировать его, когда Киев объявил о сближении с ЕС. Россия вела себя на Украине с явным безрассудством и недобросовестностью. Ее ответственность за смерть 298 мирных граждан иностранных государств подтверждает эту оценку", - говорится в статье.