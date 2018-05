25 мая 2018 г. Макс Седдон | Financial Times Российский банкир, связанный с Джаредом Кушнером, уволен из ВЭБа "Российский банкир, привлекший внимание своими связями с Джаредом Кушнером - одним из ближайших советников американского президента Трампа, уволен президентом Путиным, а его место займет бывший вице-премьер", - сообщает корреспондент Financial Times Макс Седдон. Издание поясняет, что в четверг Путин назначил Игоря Шувалова вместо Сергея Горькова на пост главы ВЭБа. "Три информированных источника сказали, что Горьков был уволен, чтобы освободить дорогу для Шувалова", - говорится в статье. Издание утверждает, что Горьков "стал одной из ключевых фигур" в расследовании спецпрокурора Мюллера в США после того, как встретился с Кушнером. Кушнер "сказал, что занимался государственными делами, но Горьков назвал встречу элементом бизнес роуд-шоу, пробудив подозрения, что встреча касалась проблем ВЭБа с американскими санкциями и попыток Кушнера рефинансировать крупный нью-йоркский холдинг недвижимости", - напоминает автор. "Экс-коллеги Горькова сказали, что у него не такие мощные связи с Кремлем, как предполагают в США", - пишет издание. Источник: Financial Times