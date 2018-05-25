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25 мая 2018 г.
25 мая 2018 г.

Макс Седдон | Financial Times

Российский банкир, связанный с Джаредом Кушнером, уволен из ВЭБа

"Российский банкир, привлекший внимание своими связями с Джаредом Кушнером - одним из ближайших советников американского президента Трампа, уволен президентом Путиным, а его место займет бывший вице-премьер", - сообщает корреспондент Financial Times Макс Седдон. Издание поясняет, что в четверг Путин назначил Игоря Шувалова вместо Сергея Горькова на пост главы ВЭБа.

"Три информированных источника сказали, что Горьков был уволен, чтобы освободить дорогу для Шувалова", - говорится в статье.

Издание утверждает, что Горьков "стал одной из ключевых фигур" в расследовании спецпрокурора Мюллера в США после того, как встретился с Кушнером. Кушнер "сказал, что занимался государственными делами, но Горьков назвал встречу элементом бизнес роуд-шоу, пробудив подозрения, что встреча касалась проблем ВЭБа с американскими санкциями и попыток Кушнера рефинансировать крупный нью-йоркский холдинг недвижимости", - напоминает автор.

"Экс-коллеги Горькова сказали, что у него не такие мощные связи с Кремлем, как предполагают в США", - пишет издание.

Источник: Financial Times


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