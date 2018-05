25 мая 2018 г. Марк Маккиннон | Globe and Mail Босния и Герцеговина: сербские националисты видят в руках Трампа и Путина билет к независимости В течение 23 лет ООН наблюдает за Боснией и Герцеговиной с помощью высокого представителя, который олицетворяет стремление международного сообщества удержать эту многонациональную страну от насилия. Валентин Инжко, седьмой человек на этом посту, сказал The Globe and Mail, что тщательно выстроенный мир в этой стране дает слабину, стабильности становится все меньше и за последний год процесс значительно ускорился. Инжко винит в основном президента Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины. - Прим. ред.). Милорад Додик, неоднократно прославлявший как героев Радована Караджича и Ратко Младича, вызвал обострение напряженности, закупив 2,5 тыс. автоматов для своей полиции, передает корреспондент Марк Маккиннон. "Они даже не пытаются скрытничать. Президент Додик открыто говорит об армии для Республики Сербской, - заявил Инжко изданию. - Он хочет, чтобы у шести тысяч его полицейских было 6 тыс. автоматов. Для сравнения, в суверенном государстве Словения всего пять тысяч солдат". Додик пообещал также провести референдум о независимости Республики Сербской. В 1992 году, отмечается в статье, объявление независимости Караджичем спровоцировало почти четыре года боев, в результате которых погибли около 100 тыс. человек, а международный словарь пополнился термином "этническая чистка". В интервью изданию Додик высмеял мысль о том, что 2,5 тыс. автоматов представляют угрозу стабильности страны. Он обвинил Инжко в демонизации боснийских сербов для сохранения должности и шестизначной зарплаты. "В какой-то момент Додик заявил, что продолжит интервью, только если The Globeand Mail согласится зафиксировать, что он назвал высокого представителя ООН придурком, который защищает интересы мусульман", - пишет корреспондент. "Додик не определил конкретных сроков проведения референдума, - сообщает далее Маккиннон. - Но он похвастался своими близкими отношениями с президентом России Владимиром Путиным и заявил, что, по его мнению, боснийским сербам представился удобный момент (возможно, считанные годы) реализовывать свое стремление к независимости, пока международную повестку задают Путин и другой мировой лидер, которым Додик открыто восхищается: президент США Дональд Трамп". "Трамп великолепен, и Путин тоже... Я думаю, если они могут свободно выстраивать мир, это на благо стабильности", - сказал Додик. "Я не сторонник какого-либо насилия, но уверен, что Босния и Герцеговина продолжит существовать лишь до тех пор, пока не рухнет. Единственное, что может самостоятельно функционировать в Боснии и Герцеговине, это Республика Сербская", - заявил он. Дейтонские соглашения, по словам Додика, были навязаны. "Мы находимся в искусственно созданной ситуации, - сказал он. - Большинство населения в Боснии и Герцеговине, большинство сербов и хорватов, не поддерживают такую Боснию и Герцеговину". The Globe and Mail пишет: "Наиболее значительной переменой на Балканах с тех пор, как в 2008 году Косово объявило о независимости от Сербии, является возвращение российского и турецкого влияния". Мир в регионе поддерживался с помощью пряника - возможного членства в ЕС - и кнута - американской военной мощи. Но, поскольку ЕС испытывает трудности в связи с "Брекзитом" Британии и внутренним расколом, вызванным притоком беженцев, неясно, предлагается ли еще пряник. Трамп же практически ничего не говорил о Балканах, что позволило некоторым сделать вывод об исчезновении кнута. В этот вакуум шагнули Путин, который стремится извлечь выгоду из многовековой дружбы между Россией и Сербией, и Эрдоган, желающий, чтобы боснийцы вспомнили, что их страна некогда входила в Османскую империю, говорится в статье. "Эрдоган и Путин осознают, что с Балканами очень легко и незатратно заигрывать, - сказал изданию Ясмин Мужанович, сотрудник аналитического Института Восток-Запад в Нью-Йорке. - Можно пойти и создать всевозможные проблемы, можно повысить этих деревенских громил до военачальников и создать кризисы, которые США и ЕС будут вынуждены урегулировать. Нам всем нужно помнить, что игра с огнем выходит из-под контроля, особенно в Боснии". Россию обвиняют в подготовке сербских военизированных групп, состоящих из ветеранов войн 1990-х, продолжает журналист. Лидер сербского националистического формирования "Честь отчизны" Бранислав Окука заявил, что в его группе - 17 тыс. бывших офицеров югославской полиции. Цель, по его словам, "оградить Республику Сербскую" от тех, кто желает создать унитарную Боснию и Герцеговину. Военный аналитик из Белграда Александр Радич называет такие группы частью российской спецоперации. По его словам, хотя сейчас Россия обладает широким влиянием в Сербии и Республике Сербской, оно может уменьшится, если Сербия и Косово достигнут мирного урегулирования или если боснийских сербов начнет устраивать их место в Боснии и Герцеговине. "Для России это, возможно, последний шанс нанести удар по стабильности ЕС. Это игра. У России есть ограниченное время, чтобы подготовить операцию", - сказал Радич. Президент белградского неправительственного Форума по этническим отношениям Душан Янич считает, что Косово и Босния и Герцеговина рискуют быть втянутыми в конфликт, подобный украинскому. "На пророссийской стороне в этом конфликте воевали десятки, а может сотни сербских бойцов, и это вызвало опасения, что они могут попытаться перенести эту тактику на север Косово с преимущественно сербским населением или в Республику Сербскую", - передает корреспондент. "Моделью является Донбасс", - сказал Янич. Источник: Globe and Mail