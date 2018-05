25 мая 2018 г. Дэниел Боффи | The Guardian Кто предал Анну Франк? Книга, как утверждается, проливает новый свет на эту загадку "В новой книге, как утверждается, опубликованы новые свидетельства о том, что Анну Франк и ее семью предала еврейка, казненная после Второй мировой войны за коллаборационизм", - пишет The Guardian. "Загадка того, как Франков обнаружили в секретной пристройке в здании на амстердамском канале Принсенграхт в августе 1944 года, с тех самых пор стояла на пути официальных расследований и смущала ученых", - отмечает автор статьи Дэниел Боффи. "О причастности Анс ван Дейк, казненной в 1948 году после признаний в соучастии в поимке 145 человек, включая ее родного брата и его семью, говорилось и ранее. Но музей и исследовательский центр "Дом Анны Франк" не смогли прийти к какому-то заключению, несмотря на полицейские расследования и собственные", - говорится в статье. "Новые заявления были сделаны в книге 70-летнего Герарда Кремера, сына участника голландского сопротивления, которого звали так же и который был знаком с ван Дейк в Амстердаме", - пишет газета. Согласно книге, Кремер-старший, который умер в 1978 году, был сторожем в здании в конце Принсенграхт, два этажа которого занимали немецкие оккупационные власти и голландская нацистская организация и куда часто наведывалась ван Дейк. В книге высказано предположение, что в начале августа 1944 года Кремер подслушал разговоры в нацистской администрации, в которых участвовала ван Дейк, относительно дома на Принсенграхт, где скрывались Франки. Они были арестованы 4 августа, когда ван Дейк, как утверждается, уехала в Гаагу. Давид Барнау, почетный исследователь Голландского института исследований войны, Холокоста и геноцида, с осторожностью отозвался об утверждениях, сделанных в этой книге, и предположил, что обнаружение Франков могло быть чисто случайным. Источник: The Guardian