Россия - страна не для слабаков

То, что жизнь в России несколько более суровая, чем в других странах, не является большим секретом. Так, летом государство для профилактики прописывает своим гражданам холодный душ - в буквальном смысле этого слова. Каждый год в крупных городах России на несколько недель отключают горячую воду - к счастью, чаще всего в теплое время года, пишет московский корреспондент немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

Повезло тому, у кого есть собственный водонагреватель. Остальные должны или идти к соседям, или, стиснув зубы, дрожать под холодным душем. Многие вынуждены подогревать воду на плите или в чайнике, повествует Баллен.

Только когда отсутствует горячая вода, человек замечает, насколько важен для нас технический прогресс. Например, при мытье посуды - для семей с детьми недели без холодной воды являются особенно тяжелыми, отмечает журналист.

"Мы можем летать в космос, строить атомные ракеты и определять президента Америки с помощью наших хакеров, вот только нормально принимать душ в течение всего года, как это делают в остальном мире, мы не можем", - приводит автор слова москвича Евгения. Но, возможно, так мы должны закаляться на случай кризисной ситуации, добавил с иронией собеседник журналиста.

В Москве срок отключения горячей воды в последние годы сократился примерно до 10 дней, в то время как в других городах процесс может занять три недели. В Крыму, который Кремль представляет своим гражданам как рай для отдыха, также на один день отключают воду, причем и горячую, и холодную, и иногда без предупреждения, говорится в публикации.

Несколько дней назад в Москве наметилась революция: вместе со счетом за коммунальные услуги в дом пришла радостная весть о том, что в этом году горячую воду отключать не будут, сообщает в своей публикации Баллен. Правда, радость была недолгой: в середине недели напор в кране с горячей водой упал до нуля. "В моем компьютере написано, что воду не отключали. То есть теоретически горячая вода у вас должна быть. Помочь мы, к сожалению, ничем не можем", - приводит журналист слова диспетчера жилищного управления.