25 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Плюсы и минусы отмены саммита Трампа с Ким Чен Ыном Отказ президента США от встречи с северокорейским лидером - безответственная импровизация или благоразумный поступок? Трамп не захотел выглядеть "отчаявшимся ухажером", поэтому "отменил свидание первым", пишут СМИ. "Подобный хаос никогда еще не сопровождал публичное поведение президентов США", - критикуют наблюдатели, но признают: у Трампа появился шанс вернуться "к дипломатическому реализму - и в выборе средств, и в постановке целей". "Увильнуть от неудачного саммита с Северной Кореей" - таков заголовок редакционной статьи в The Wall Street Journal. Трамп назвал свое решение отменить саммит "колоссальным регрессом" для Северной Кореи и мира. "Но, пожалуй, тут больше подходит слово "облегчение". Трамп слишком оптимистично оценивал готовность Кима отказаться от ядерного оружия и двигался к фиаско на саммите", - считают авторы статьи. По мнению издания, Трамп согласился на саммит отчасти потому, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после переговоров с сестрой Кима на зимней Олимпиаде неверно изложил позицию Пхеньяна. "Возможно, Трамп приехал бы на саммит, который обеспечил бы Киму дипломатическую победу без каких-либо ответных уступок. Но, вероятно, опыт научил президента США, что у Муна и Кима иные приоритеты, не совпадающие с его целью - полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризацией", - говорится в статье. WSJ полагает: хотя саммита не будет, Ким Чен Ын уже одержал крупную победу на ниве пропаганды, прикидываясь миротворцем, а Китай смог без дипломатических потерь восстановить отношения с Кимом и смягчить ограничения на торговлю с Северной Кореей. Газета советует Трампу задуматься об ужесточении экономических санкций в отношении китайских фирм, ведущих бизнес с Северной Кореей. "Трамп поманил Кима перспективой новых переговоров, "если вы передумаете". Но потребуется время, чтобы устранить ущерб и возобновить "кампанию максимального давления" - то есть, санкций и дипломатического нажима. По крайней мере, президент осознал опасность и увильнул от саммита", - заключает издание. "Трамп импульсивно подорвал саммит с Северной Кореей" - такое мнение высказывает в заголовке The Washington Post. Газета называет отмену саммита "внезапной" и утверждает, что это решение "отличается той же торопливой, чуждой каким-либо стратегиям склонностью к импровизации, которая с самого начала была свойственна Трампу при использовании этого дипломатического шанса". "Подобный хаос никогда еще не сопровождал публичное поведение президентов США в связи со столь серьезной проблемой: как Трамп, так и Северная Корея намекнули на возможность ядерной войны", - отмечает издание. Газета считает, что Трамп не изучал Северную Корею. "Напротив, до текущей недели он, казалось, не замечал все более четких признаков того, что Ким не намерен быстро отказаться от ядерного арсенала. Северная Корея, похоже, была заинтересована только в многоступенчатом процессе, где денуклеаризация была бы расплывчатой и долгосрочной целью, а режим получал награду за каждый шаг вперед", - говорится в статье. "Такой процесс сопряжен с очевидными рисками, но у администрации США должно было появиться желание докопаться, что готов сделать Ким. Вместо этого Трамп импульсивно сорвал процесс, что чревато потенциальными последствиями, которые поленились просчитать он и его администрация", - заключает издание. "Встреча с Северной Кореей снова отменяется" - так называется редакционный комментарий The New York Times. Решение Трампа об отмене саммита - "необязательно плохая новость, если оно означает, что теперь администрация Трампа затратит время на подготовку, которая необходима для обеспечения успеха встречи, где столько поставлено на карту. Но оно окажется весьма прискорбным, а в конечном итоге опасным, если будет означать, что два импульсивных лидера начнут дуться и вновь, как в последние 16 месяцев, обмениваться ребяческими насмешками. Это лишь повысит вероятность конфликта", - говорится в статье. Газета выражает надежду, что президент США изыщет способ для продолжения диалога с Пхеньяном и организации встречи в другое время. NYT признает, что Трамп уже кое-чего добился: Северная Корея приостановила ядерные и ракетные испытания, освободила трех американцев, а также, как представляется, взорвала свой полигон для ядерных испытаний. Но, предполагает газета, Северную Корею взбесили высказывания Джона Болтона, советника Трампа по нацбезопасности (Болтон заявил в интервью Fox News, что Северной Корее придется вывезти за границу все свое ядерное оружие, ракеты и биохимическое оружие - сделать то же самое, на что согласился в 2003 году ливийский лидер Каддафи, - а до этого не рассчитывать на отмену санкций и другие льготы). "Также возможно, что Трамп струсил и захотел потянуть время", - считает издание. "К чести Трампа, он признал, что вопрос с северокорейской угрозой надо решать незамедлительно. Конечная цель - лишить Северную Корею расщепляющихся материалов, ядерных вооружений, а также полигонов для ракетных и ядерных испытаний - у него правильная, хотя для ее достижения определенно потребуются терпение и уступки обеих сторон. Если нам повезет, то сейчас имеет место лишь краткая заминка в переговорах на фоне противостояния, которое не удается устранить почти 70 лет. Еще есть время, чтобы вернуться на путь дипломатии", - заключает издание. Исторический саммит между Трампом и Ким Чен Ыном сорвался почти так же быстро, как и затеялся, пишет The Washington Post. Около 22:00 в среду советник по нацбезопасности Джон Болтон уведомил Трампа о заявлении Северной Кореи, пригрозившей ядерным столкновением и высмеявшей вице-президента Пенса как "политического болвана". "Трамп был встревожен воинственной риторикой Пхеньяна, тем же актерством, которое он сам часто применяет против своих противников, - говорится в статье. - Президент сообщил советникам, что, по его опасениям, Ким Чен Ын лавирует, чтобы отказаться от саммита и заставить американцев выглядеть отчаявшимися ухажерами, как рассказал знакомый с этими дискуссиями источник. Поэтому Трамп отменил свидание первым". "Для него это было настоящее разочарование", - сказал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. "Трамп обсуждал места для проведения саммита и всерьез думал о встрече с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Он представлял себе торжественную церемонию. Агентство по коммуникациям Белого дома выпустило (...) памятные монеты с отчеканенным серебряным лицом Трампа напротив Ким Чен Ына. Он даже размышлял о получении Нобелевской премии мира", - сообщают авторы статьи. Но воображение президента столкнулось с реальностью переговоров с недобросовестным и не пользующимся доверием режимом, говорится в статье. "Трамп патологически боится быть униженным и опозоренным. Это показывает, кто самый большой и сильный, поэтому он тонко чувствует вероятность оказаться маленьким и слабым", - прокомментировал Тони Шварц, написавший в соавторстве с Трампом книгу "Искусство заключать сделки". Иностранные дипломаты получили известие об отмене саммита одновременно с широкой общественностью. "В Голубом доме президента Южной Кореи официальные лица были ошеломлены", - передает издание. В это время несколько американских журналистов находились в Северной Корее. Правительство Ким Чен Ына пригласило их стать свидетелями разрушения полигона для ядерных испытаний. Корреспондент CNN Уилл Рипли зачитал письмо Трампа северокорейским чиновникам. "Это был поистине шок, - передавал он. - Они тут же поднялись и ушли". Ситуация была очень неловкой и неудобной, добавил Рипли. Решение Трампа было внезапным, но сомнения нарастали в течение нескольких дней, отмечается в статье. Ким Чен Ын и его представители резко раскритиковали Болтона за комментарий в эфире CBS News 29 апреля о том, что администрация попытается следовать "ливийской модели". На прошлой неделе Трамп постарался заверить Ким Чен Ына в том, что тот останется во власти, и, противореча Болтону, сказал: "Ливийская модель - это не та модель, которая у нас имеется". Однако в понедельник Пенс заявил, что к Северной Корее будет применяться "ливийская модель", если Ким Чен Ын не согласится на ядерное разоружение. Аналогия задела Пхеньян за живое. Приближенный к Ким Чен Ыну помощник назвал Пенса "политическим болваном", высказавшим "невежественные и глупые замечания". "Между тем американские чиновники все больше беспокоились из-за того, что представители Ким Чен Ына перестали говорить о подготовке к саммиту", - пишет издание. "Мы получили немало длинных гудков", - сообщил в Сенате госсекретарь Майк Помпео. За неделю да того, как Трамп заявил об отказе от резонансного саммита с Ким Чен Ыном, чиновников Белого дома "продинамили" их северокорейские коллеги на запланированной встрече в Сингапуре, передает The Daily Beast. Мэтт Поттинджер, заместитель помощника президента по взаимоотношениям с азиатскими странами, сообщил, что Белый дом отправил в Сингапур делегацию для подготовки к саммиту, в составе которой был заместитель главы администрации, для встречи с северными корейцами и обсуждения логистики возможного саммита. "Там они прождали три дня, - сказал Поттинджер. - Северные корейцы так и не появились. Они нам ничего не сказали. Они просто нас продинамили". Что означает решение Трампа для ситуации с безопасностью во всем мире, для северокорейской ядерной программы и лично для президента США? Этот вопрос корреспондент немецкого Bild задал главе Мюнхенского конференции по безопасности, бывшему послу ФРГ в Вашингтоне Вольфгангу Ишингеру. "Письмо Трампа, в котором он отменяет саммит, свидетельствует в первую очередь о том, что даже его анонсирование представляло собой неуклюжую с точки зрения дипломатии попытку обуздать лошадь, подойдя к ней сзади", - сказал Ишингер. "Остается надеяться, что нынешний отказ от переговоров не перечеркнет возможность возвращения к дипломатическому реализму - и в выборе средств, и в постановке целей. Представление о том, что при помощи одной-единственной встречи можно подвигнуть Пхеньян к отказу от всей его ядерной и оборонной программы, было иллюзией с самого начала", - уверен эксперт "Как и в случае с выходом из сделки с Ираном, Дональд Трамп снова предстает в роли нарушителя равновесия и порядка. Доказательств того, что его непредсказуемость более эффективна, чем серьезные переговоры и политические компромиссы, до сих пор нет", - указал Ишингер. Правительство США отменило историческую встречу с Ким Чен Ыном. Дональд Трамп не хочет быть проигравшим, а в сделке с Кимом он мог выиграть не многое, пишет журналист немецкого Stern Нильс Крузе. "Иногда кажется, будто Трамп определяет отношение к Северной Корее гадая на маргаритке: "Ким не глупый, Ким глупый". Однако у маргаритки только 34 лепестка, и по воле математики любовное гадание закончилось на фразе "Ким глупый", - иронизирует журналист. Встречи такого уровня и такого значения обычно готовятся сотрудниками правительств на протяжении месяцев или лет. Но в данном случае возможность заключить сделку по разоружению, видимо, была столь престижной, что обе стороны, сияя от радости, спонтанно ударили по рукам. Успех за столом переговоров с северокорейским диктатором мог бы вмиг улучшить имидж Трампа. Однако американскому правительству пришлось осознать, что у него меньше шансов на успех, чем у Кима, полагает Крузе. Президент США (и Запад) хотели, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия, но Ким был готов отказаться только от использования своих бомб. При этом у Кима лучше получается жить, сохраняя статус-кво, чем у Запада, отмечает автор. В случае отказа от ядерного оружия Трамп обещал предоставить Северной Корее "всеобъемлющие гарантии безопасности". Однако после выхода США из ядерного соглашения с Ираном у него появилась значительная проблема с доверием - как Киму теперь полагаться на обещания Вашингтона? А если соглашаться, то за какую цену? Об отмене встречи Трамп сообщил Киму в почти "сердечном письме". "Я чувствовал, что между Вами и мной устанавливается замечательный диалог. (...) Я очень хотел бы встретиться с Вами когда-нибудь", - написал американский президент. "И все это для того, чтобы потом добавить, что США продолжат оказывать "максимальное давление" на страну. Видимо, Трамп взял новую маргаритку и снова начал отрывать лепестки", - комментирует автор. Также по теме: Саммит: Северная Корея предпочла стратегию эскалации (Le Figaro)