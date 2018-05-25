Саммит: Северная Корея предпочла стратегию эскалации

По мере приближения судьбоносной даты Дональд Трамп и Ким Чен Ын все больше утрачивали гибкость, боясь потерять лицо на саммите в Сингапуре, пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

Накануне исторической встречи с Трампом режим Ким Чен Ына снова вынул из шкафа тяжелую артиллерию. "Вопрос понимания того, встретимся ли мы с США за столом переговоров или в ходе ядерной конфронтации, полностью зависит от их решения и поведения", - категорично заявила в четверг замглавы северокорейского МИДа Чхве Сон Хи, возобновляя воинственную риторику, приглушенную с начала года. Подобная остроумная выходка оказалась чрезмерной и вывела из себя неистового американского президента, который несколько часов спустя решил отменить саммит, отправив письмо с обличением "открытой враждебности" Пхеньяна, говорится в статье.

"И Трамп, и Ким думают, что они ведут переговоры с позиции силы. Это в высшей степени взрывоопасная ситуация", - считает Джозеф Юн, бывший американский дипломат, один из ведущих экспертов по Северной Корее.

"Ким боится, что США потребуют слишком быстрой и полной денуклеаризации. Трамп, со своей стороны, обеспокоен тем, что Пхеньян не готов по-настоящему взять на себя обязательство", - анализирует Скотт Симен из консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group.

Однако Пхеньян воздержался от лобовой атаки на Трампа, сконцентрировав свою критику на вице-президенте Майке Пенсе и "ястребе" Джоне Болтоне, советнике президента США по национальной безопасности. Сам Трамп выступил с порицанием китайского президента Си Цзиньпина, обвинив его в оказании влияния на своего молодого союзника во время их встречи в Даляне в начале марта, передает автор. По данным дипломатических источников, Пекин пообещал оказать поддержку Пхеньяну в случае провала переговоров с Вашингтоном, тем самым усиливая переговорную позицию государства-изгоя, задушенного санкциями,

Пропасть по ядерному вопросу остается зияющей, несмотря на состоявшийся в четверг показной демонтаж ядерного полигона Пхунгери, где северокорейский режим провел шесть ядерных испытаний, указывает Фалетти. Однако некоторые ученые сомневаются в искренности Кима, считая, что шахты для подземных испытаний уже приведены в негодность из-за множества взрывов, и уточняют, что ядерная программа для своего дальнейшего продвижения вперед больше не нуждается в полномасштабных испытаниях. Такая ядерная держава, как Пакистан, провела в общей сложности шесть испытаний в течение всего лишь двух дней, в то время как северокорейские ученые осуществляли гораздо более мощные взрывы на протяжении 11 лет. Есть откуда собрать ценные данные, тем более, что режим по-прежнему лихо твердит о своем статусе ядерной державы, говорится в статье.