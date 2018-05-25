Ловушка экономических санкций

Как и в отношении Ирана, США решили ужесточить экономические санкции против России. Расплачиваются за это европейцы, пишет журналистка L'Express Беатрис Матье.

Владимир Путин постарался устроить пышный прием. На ПМЭФ-2018, русском аналоге Давоса, где в этом году Франция является почетным гостем, атмосфера долгожданной встречи не была достигнута. Конечно, Эммануэль Макрон приехал с багажом стартапов и таких французских гигантов, как Total, Engie и Auchan. Но над этим огромным раутом витал душок холодной войны. По причине новой серии экономических санкций, принятых США в начале апреля против России из-за подозрений во вмешательстве Москвы в последние американские выборы, говорится в статье.

"Посредством новых санкций Вашингтон позволяет себе наказывать финансовым способом компании независимо от их государственной принадлежности, в случае совершения ими значительных сделок с одним из фигурантов пресловутого черного списка. Тогда последствия становятся весьма серьезными", - обеспокоен Жан де Глиниасти, научный руководитель Института международных и стратегических отношений IRIS и бывший посол Франции в России с 2009 по 2013 год.

"Речь идет о том, чтобы лишить некоторых влиятельных деятелей России доступа к международным рынкам капиталов и изолировать их от мировых финансовых потоков, которые в основном проходят в долларах", - поясняет Жюльен Веркей, экономист и доцент Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO).

Даже если в ходе визита Эммануэля Макрона должны быть подписаны несколько "медийных" контрактов, "последствия американских санкций являются катастрофическими для доверия к иностранным компаниям, в частности, к французским компаниям в России", сокрушается Эммануэль Киде, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты.

В качестве ответных действий на американскую атаку Госдума несколько недель назад представила законопроект, нацеленный на бойкотирование отдельных товаров, "сделанных в США", а также на введение санкций против "других иностранных государств, которые поддерживают меры, принятые США" в отношении России. Едва скрываемый намек на Францию и Великобританию, замечает автор статьи. "Все крупные проекты, наподобие Engie с "Газпромом" в "Северном потоке-2", рискуют оказаться заторможенными", - продолжает Эммануэль Киде.

С помощью новой порции санкций Трамп в очередной раз умело пользуется таким оружием, как принцип экстерриториальности в американском праве. Как и в Иране, крупные французские банки ходят на цыпочках. Гигантский проект по добыче и сжижению газа "Ямал" в Арктике, где доля участия Total достигает 20%, был вынужден привлечь финансирование с участием китайских банков, в то время как крупные французские банки убрались восвояси из боязни репрессивных мер со стороны Америки, комментирует журналистка.

"Применяя политику санкций, страны Запада вписываются в логику холодной войны. Если они проводят такую политику с излишним рвением - как это произошло с недавними решениями Вашингтона - они рискуют сделать разрыв с Россией еще более глубоким и даже непоправимым, отдавая эту страну во власть китайского влияния", - пишет бывший посол Франции в Дамаске Мишель Дюкло в статье, вышедшей на сайте аналитического центра Institut Montaigne.

Вчера вечером во время ужина в одном из залов Константиновского дворца в разговоре с французским президентом Владимир Путин наверняка затронул вопрос о слабости Евросоюза, предполагает Матье.