Кремль убежден, что Макрон находится под влиянием Трампа

По мнению политолога Татьяны Становой, главы аналитической компании R.Politik, визит Эммануэля Макрона к Владимиру Путину 24-25 мая, в рамках ПМЭФ-2018, в глубинном смысле не изменит отношения между Францией и Россией, которые, по сути, не эволюционировали после первой встречи между лидерами двух государств в Версале год назад. Интервью с экспертом записала журналистка Liberation Вероника Дорман.

"Для России важнее всего сам факт приезда французского президента. Это узаконивает диалог с Россией не только по сирийскому или украинскому досье, но и по экономическим отношениям, взаимодействиям предприятий. Для Франции этот визит важен, так как Макрон позиционирует себя как рупор Европы. Он очень четко устанавливает свою систему приоритетов, его отношение к России строго структурировано. Макрон не смешивает различные досье. Он не боится делать заявления и занимать самую жесткую позицию, всячески инициируя диалог по самым чувствительным вопросам", - сказала Становая.

"Российская элита по-прежнему питает недоверие к Макрону и недооценивает его как руководителя. Одна из главных проблем нынешней российской дипломатии в том, что она недооценивает лидеров других стран, особенно Франции. Кремль убежден в том, что США господствуют во внешней политике стран Евросоюза. Что Макрон не свободен, что он рассуждает на американский лад и что, какими бы ни были его проекты, он всегда останется под влиянием Вашингтона, - указывает политолог. - В Кремле думают так: "Мы договоримся с Макроном, вложимся в диалог и поиски совместных решений, а потом Макрон встретится с Меркель, поедет в Вашингтон, и они перетасуют карты за нашей спиной. Какой нам интерес прилагать усилия?"

"Центральной темой, затмевающей все остальное, действительно является Иран, однако я не ожидаю какого-то дипломатического прорыва. Российские элиты, возможно, надеются на то, что разногласия между европейцами и Вашингтоном пойдут им на пользу, но в реальности эти распри скорее ослабят политику устрашения, чем посодействуют сближению между Россией и Европой. Недоверие довольно глубокое. Отношения слишком испорчены после дела Скрипаля, вмешательства в выборы... И решения Трампа, усложняющие международные отношения, не мотивируют Европу пересматривать свои отношения с Россией", - полагает эксперт.

"Для Путина приглашение Макрона на ПМЭФ-2018 - это способ расширить район маневрирования путем выхода за рамки чисто геополитических отношений. Заставить Францию вести разговор об экономическом сотрудничестве, о стратегии, обороне, за пределами обычных щекотливых досье, портящих отношения между двумя странами", - утверждает Становая.