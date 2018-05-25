Новое руководство Италии планирует смену курса в отношении России

Создание в Риме коалиции между левыми и правыми популистами представляет собой в высшей степени долгожданное событие для Москвы, уверен журналист Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

В то время как перспектива создания в Италии популистского, критически настроенного к ЕС правительства становится причиной растущей нервозности на финансовых рынках, российское руководство может себя поздравить. Впервые в одной из значимых стран Европы к власти приходит правительство, которое открыто призывает к смене курса Запада в отношении Москвы. Кремль давно возлагает внешнеполитические надежды на европейские партии, выступающие против истеблишмента, однако пока ему удалось добиться в этом лишь незначительного успеха, отмечает автор, напоминая о поддержке Кремлем националистки Марин ле Пен во Франции, а также немецкой партии АдГ и Австрийской партии свободы.

Теперь, кажется, Россия получит в лице Италии, имеющей четвертую по величине экономику в Европе, важного союзника. Будущие правительственные партии "Движение пяти звезд" и "Лига Севера" призвали в своей совместной программе к отмене европейских санкций против России. Россию, по их мнению, следует рассматривать не как угрозу, а как важного экономического партнера и помощника в решении таких стратегических задач, как терроризм, миграция, войны в Сирии и Ливии, передает Рюш.

В Москве за событиями в Риме следят хотя и без торжествующих криков, но с нескрываемым чувством удовлетворения: на пропагандистских каналах освещению требований итальянской правительственной коалиции уделяется много внимания, говорится в статье.

Рюш обращает внимание на то, что Маттео Сальвини, лидер "Лиги Севера" давно известен как поклонник шефа Кремля Владимира Путина. Он часто бывает в Москве, заключил в прошлом году соглашение о сотрудничестве с режимной партией "Единая Россия", а в 2014 году заявил, что он, будь у него выбор, заменил бы президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Путиным.

Со своей программой правительство Италии идет на конфронтацию с ЕС. Правда, пророссийские сигналы из Рима, диссонирующие с политикой ЕС, далеко не новое явление, отмечает Рюш. Так, в свое время премьер-министр Сильвио Берлускони настойчиво выступал за тесное экономическое сотрудничество с Россией и позиционировал себя как хорошего друга Путина.

Новое правительство под руководством Джузеппе Конте может использовать уже ближайший саммит "большой семерки", чтобы своей отличающейся позицией разорвать некогда единый фронт. Решение о продлении антироссийских санкций принимается ЕС каждые полгода, для этого необходим консенсус, так что одна страна теоретически способна это сорвать, поясняет Рюш.

Правда, продолжает журналист, в таком случае Италия может оказаться под сильным давлением, что три года назад произошло с Грецией, также угрожавшей препятствовать продлению санкций. Более влиятельная Италия, вероятно, попытается использовать вопрос санкций в качестве козыря в переговорах с ЕС и извлечь максимум выгоды в Брюсселе, полагает автор.