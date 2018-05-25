Концерну Daimler, возможно, придется отозвать сотни тысяч автомобилей с дизельным двигателем

По данным немецкого издания Der Spiegel, объектом проверки Федерального автомобильного ведомства Германии вслед за микроавтобусом Mercedes Vito стали популярные модели массового сегмента концерна Daimler.

Возможно, по решению ведомства предприятию придется отозвать более 600 тыс. автомобилей с дизельным двигателем, в том числе модели C-Class и G-Class. По информации издания, Федеральное автомобильное ведомство подозревает концерн в установке в автомобили запрещенных устройств, манипулирующих работой выхлопной системы.

Модели, проверка которых осуществляется в настоящий момент, имеют двигатель, аналогичный двигателю минивэна Mercedes Vito объемом 1,6 л, соответствующему экологическому стандарту Евро 6. Агрегат производится французским партнером Renault, который уже два года назад попал под подозрение в манипуляциях с показателями выбросов, отмечает издание.

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер раздосадован новыми обвинениями. В разговоре с изданием он заявил, что в понедельник вызовет в министерство главу Daimler Дитера Цетше.

В самом концерне прокомментировать проверки Федерального автомобильного ведомства отказались, сообщает издание.