Отказ с предупреждением - почему Дональд Трамп отменил встречу с Кимом

Правительство США отменило историческую встречу с Ким Чен Ыном, и это мало удивляет: провал встречи уже вырисовывался. Ведь Дональд Трамп не хочет быть проигравшим, а в сделке с Кимом он мог выиграть не многое, пишет журналист немецкого Stern Нильс Крузе.

"Иногда кажется, будто Трамп определяет отношение к Северной Корее гадая на маргаритке. "Ким не глупый, Ким глупый", - отрываются лепестки один за другим уже целую вечность. Однако у маргаритки только 34 лепестка, и по воле математики любовное гадание закончилось на фразе "Ким глупый", - иронизирует журналист.

Встречи такого уровня и такого значения обычно готовятся сотрудниками правительств на протяжении месяцев или лет, что нельзя сказать о встрече в Сингапуре, которая была запланирована на 12 июня. Видимо, возможность заключить сделку по разоружению была столь престижной, что обе стороны, сияя от радости, спонтанно ударили по рукам. Успех за столом переговоров именно с северокорейским диктатором мог бы вмиг улучшить имидж Трампа. Однако американскому правительству пришлось осознать, что у него меньше шансов на успех, чем у Кима, полагает Крузе.

Президент США (и Запад) хотели, чтобы на Корейском полуострове не было ядерного оружия. Однако Ким Чен Ын был готов отказаться только от использования своих бомб. Для Северной Кореи ситуация, возможно, не улучшилась бы, однако и не стала бы хуже. У Кима лучше получается жить, сохраняя статус-кво, чем у Запада, отмечает автор.

В случае отказа от ядерного оружия Трамп обещал предоставить Северной Корее "всеобъемлющие гарантии безопасности". Однако после выхода США из ядерного соглашения с Ираном у американского правительства появилась значительная проблема с доверием - как Киму теперь полагаться на обещания Вашингтона? А если соглашаться, то за какую цену?

Вероятно, Трамп тоже думал об этом, и в последнее время он все более открыто ставил под сомнение встречу с Кимом, продолжает журналист.

Об отмене встречи Трамп сообщил Киму в почти "сердечном письме". "Я чувствовал, что между Вами и мной устанавливается замечательный диалог. (...) Я очень хотел бы встретиться с Вами когда-нибудь", - написал американский президент.

"И все это для того, чтобы потом добавить, что США продолжат оказывать "максимальное давление" на страну. Видимо, Трамп взял новую маргаритку и снова начал отрывать лепестки", - комментирует автор.