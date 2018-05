25 мая 2018 г. Майкл Бирнбаум | The Washington Post Рейс MH17 над Украиной сбила российская ракета, заявляют следователи Возглавляемая Нидерландами международная следственная группа заявила, что ракета, сбившая в 2014 году над Украиной лайнер "Малайзийских авиалиний", принадлежала российским вооруженным силам. Это может открыть возможность для предъявления иска Кремлю, пишет корреспондент The Washington Post Майкл Бирнбаум. Уголовные обвинения против российских военных или правительства, вероятно, еще больше обострят напряженность между Кремлем и Западом, отмечается в статье. Следственная группа "пришла к выводу, что самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили MH17, поступил из 53-й бригады ПВО, базирующейся в Курске, Российская Федерация", сообщил глава отдела уголовных расследований голландской полиции Уилберт Паулиссен. "Все транспортные средства в конвое, перевозившем ракету, принадлежали российским вооруженным силам", - сказал он. "Однако осталась открытой возможность того, что ракету могла выпустить другая сторона", - пишет автор статьи. "Следователи пытались определить, российские ли войска сбили самолет или это были украинские повстанцы, которым передали систему ПВО. Этот зенитно-ракетный комплекс технически сложен, и западные дипломаты давно выражали сомнения в том, что у повстанцев были технические знания для удара по самолету на большой высоте", - говорится в статье. Следственная группа заявила, что "Бук" ввезли на украинскую территорию незадолго до атаки, а вскоре после нее вывезли обратно в Россию. "Следователи в четверг представили только видео- и фотодоказательства из открытых источников, подтверждающие их вывод о том, что ракета принадлежала комплексу ПВО российских ВС. Часть этих доказательств уже публиковала исследовательская группа Bellingcat", - отмечает корреспондент. "Однако международная следственная группа заявила, что ее выводы независимы и что у нее есть дополнительная информация, которая подкрепляет ее заключения и будет объявлена лишь в ходе возможного судебного разбирательства", - передает журналист. "Мы вступаем в последнюю фазу расследования", - сказал голландский прокурор Фред Вестербеке. Любой, кому будут предъявлены уголовные обвинения, должен предстать перед правосудием в Нидерландах, но маловероятно, что Россия пожелает экстрадировать своих граждан, а Восточная Украина остается недоступной для западных правоохранительных органов. Источник: The Washington Post