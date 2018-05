25 мая 2018 г. Филип Ракер, Эшли Паркер, Джош Доуси | The Washington Post "И только длинные гудки": подноготная того, как сорвался северокорейский саммит Трампа Исторический саммит между Трампом и Ким Чен Ыном сорвался почти так же быстро, как и затеялся. В четверг утром президент США объявил об ошеломительном решении, пишет The Washington Post. Первый сигнал тревоги в Белом доме прозвучал около 22:00 в среду, сообщают журналисты издания. Советник по национальной безопасности Джон Болтон уведомил Трампа о заявлении Северной Кореи, пригрозившей ядерным столкновением и высмеявшей вице-президента Пенса как "политического болвана". "Трамп был встревожен воинственной риторикой Пхеньяна, тем же актерством, которое Трамп часто применяет против своих противников, - говорится в статье. - Болтон известил о том, что язык угроз - очень плохой знак. Президент сообщил советникам, что, по его опасениям, Ким Чен Ын лавирует, чтобы отказаться от саммита и заставить американцев выглядеть отчаявшимися ухажерами, как рассказал знакомый с этими дискуссиями источник. Поэтому Трамп отменил свидание первым". "Для него это было настоящее разочарование, хотя отчасти он был предупрежден, что саммит может не состояться", - сказал личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани. "Трамп обсуждал места для проведения саммита и всерьез думал о встрече с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Он представлял себе торжественную церемонию. Агентство по коммуникациям Белого дома выпустило ограниченное число красно-бело-синих памятных монет с отчеканенным серебряным лицом Трампа напротив Ким Чен Ына. Он даже размышлял о получении Нобелевской премии мира", - сообщают авторы статьи. "Это должно было быть величайшим произведением Трампа, - добавляет издание. - Но воображение президента столкнулось с реальностью переговоров с недобросовестным и не пользующимся доверием режимом". "Трамп патологически боится быть униженным и опозоренным. Это показывает, кто самый большой и сильный, поэтому он тонко чувствует вероятность оказаться маленьким и слабым. Для Трампа это совершенно неприемлемо", - прокомментировал Тони Шварц, написавший в соавторстве с Трампом книгу "Искусство заключать сделки". Решение Трампа застало врасплох Южную Корею и других союзников. Отчасти так и было задумано, сообщают корреспонденты со ссылкой на помощников из президентской администрации. "Президент опасался утечки новостей в том случае, если иностранные коллеги будут предупреждены, хотя некоторые в Белом доме беспокоились, что это оскорбит союзников", - пишет The Washington Post. Иностранные дипломаты получили известие об отмене саммита одновременно с широкой общественностью. "В Голубом доме президента Южной Кореи официальные лица были ошеломлены", - говорится в статье. Пресс-секретарь Голубого дома Ким Ый Гём сообщил изданию: "Мы все еще пытаемся осмыслить, что именно имеет в виду президент Трамп". В это время несколько американских журналистов находились в Северной Корее. Правительство Ким Чен Ына пригласило их стать свидетелями разрушения полигона для ядерных испытаний. Корреспондент CNN Уилл Рипли зачитал письмо Трампа северокорейским чиновникам. "Это был поистине шок, - передавал он. - Они тут же поднялись и ушли, и теперь они говорят по телефону и вроде как передают новости наверх". Ситуация была очень неловкой и неудобной, добавил Рипли. Решение Трампа было внезапным, но сомнения нарастали в течение нескольких дней, отмечается в статье. Ким Чен Ын и его представители резко раскритиковали Болтона за комментарий в эфире CBS News 29 апреля о том, что администрация попытается следовать "ливийской модели". На прошлой неделе Трамп постарался заверить Ким Чен Ына в том, что тот останется во власти, и, противореча Болтону, сказал: "Ливийская модель - это не та модель, которая у нас имеется". Однако в понедельник Пенс заявил, что к Северной Корее будет применяться "ливийская модель", если Ким Чен Ын не согласится на ядерное разоружение. Аналогия задела Пхеньян за живое. Приближенный к Ким Чен Ыну помощник назвал Пенса "политическим болваном", высказавшим "невежественные и глупые замечания". "Между тем американские чиновники все больше беспокоились из-за того, что представители Ким Чен Ына перестали говорить о подготовке к саммиту", - пишет издание. США "не получили никакого ответа на наши к ним запросы", сообщил в Сенате госсекретарь Майк Помпео. "Мы получили немало длинных гудков", - сказал он. На прошлой неделе северокорейская делегация не явилась на запланированную встречу в Сингапуре, добавляет газета. "Они все ждали и ждали. Северокорейцы так и не явились. Они нам ничего не сказали, они просто нас кинули", - сказал высокопоставленный сотрудник Белого дома. Источник: The Washington Post