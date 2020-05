25 мая 2020 г. Майкл Пил | Financial Times Кризис может спровоцировать российскую агрессию, предупреждает президент Грузии Саломе Зурабишвили "Президент Грузии предупредила, что борьба России за сдерживание распространения коронавируса и экономический кризис, усугубляемый обвалом цен на нефть, рискуют спровоцировать новую агрессию Кремля за пределами российских границ, - передает Financial Times. - История заставляет предположить, что внутренние проблемы в России, как правило, ведут к внешней агрессивности, а не к попыткам "пересмотреть отношения со своими соседями в более сотрудничающей манере", считает Саломе Зурабишвили, страна которой потеряла пятую часть своей территории в результате вторжения Москвы в 2008 году". "Пандемический кризис, нефтяной кризис... и, возможно, политическая ситуация - все это может побудить Россию быть более агрессивной, чтобы продемонстрировать некоторые достижения вовне, - заявила Зурабишвили в интервью Financial Times. - Как президент Грузии, я могу выразить надежду, что на этот раз этого не произойдет, что, возможно, кризис покажет российскому руководству, что они могут по-другому взглянуть на то, как решать свои проблемы". (...) "По словам Зурабишвили, она разочарована тем, что Кремль не воспользовался возможностью, предоставленной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, чтобы ослабить напряженность на оспариваемых территориях Южной Осетии и Абхазии. Грузия обвинила Россию в строительстве пограничных постов и ограждений в Южной Осетии и в развертывании ракет и радаров в Абхазии. Зурабишвили указала, что чрезвычайная ситуация в области здравоохранения также создала новые риски в оккупированных Россией районах из-за недостаточной открытости Москвы в связи со вспышкой Covid-19 и ее "абсурдными" ограничениями на доступ грузинских властей для оказания помощи гражданам в Южной Осетии, в которую Россия вторглась в 2008 году". (...) "Зурабишвили - бывший французский дипломат грузинского происхождения, которая приняла гражданство Грузии, чтобы стать министром иностранных дел в 2004 году, и была избрана президентом в 2018 году. Зурабишвили призывает лидеров ЕС к более тесным связям, несмотря на пандемический кризис, который сейчас охватил блок. Хотя может показаться, что у ЕС нет "времени или желания для кого-либо еще", чрезвычайная ситуация показала, что "региональные ансамбли или блоки будут играть гораздо более важную роль" в восстановлении. Ее предложения включают создание безопасных коридоров для поездок из стран ЕС в Грузию, которая становится все более популярным туристическим направлением, где в результате пандемии погибло всего 12 человек (по состоянию на 21 мая), а также увеличение инвестиций в сельское хозяйство со стороны блока и подключение к европейским цепочкам поставок". (...) В этом месяце Грузия столкнулась с другой черноморской страной Украиной, после того, как Киев назначил ссыльного бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на высокопоставленный пост по координации реформ. Вторая политическая жизнь Саакашвили в Киеве, куда он бежал после того, как в Тбилиси к власти пришли его конкуренты и выдвинули против него обвинения в коррупции, осложнила "вековую" дружбу между Грузией и Украиной. (...) "Это не было очень хорошо обдуманным решением, оно было принято без консультаций, без предупреждения, даже без вежливого уведомления", - сказала она о назначении Саакашвили, хотя и добавила, что Тбилиси не планирует ответных мер. "С грузинской стороны нет желания осложнять ситуацию в связи с очень нашими общими важными досье. [Мы надеемся], что Саакашвили не собирается ничего затевать". Источник: Financial Times