Москва-на-Иордане: почему Россия присматривается к палестинской арене

"Складывается впечатление, что Россия проявляет интерес к израильско-палестинскому конфликту не столько потому, что она так заинтересована в его разрешении, сколько потому, что это еще одна область, в которой американцы сдают свои позиции", - пишет израильская газета Haaretz.

"Это полная чушь", - заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в интервью российскому агентству ТАСС в ответ на слухи о российском предложении о проведении американо-палестинского мирного саммита. (...). У палестинцев немного другая версия. По словам Муниба аль-Масри, палестинского бизнесмена на Западном берегу и ведущего общественного деятеля, палестинцы изучают вопрос о созыве международного саммита в Москве, и их представители "находятся в контакте со всеми странами мира и надеются, что Москва действительно сделает проведение саммита возможным. Это очень важный вопрос, потому что США перестали быть добросовестным посредником", - говорится в статье.

"В течение многих лет Россия воздерживалась от решения палестинского вопроса, несмотря на свое членство в "Ближневосточном квартете". Это была очевидная американская арена, где Москва не играла активной роли. В марте высокопоставленные российские чиновники встретились с главой политического крыла ХАМАСа Исмаилом Ханией, который искал помощи России в содействии внутреннему палестинскому примирению между ХАМАСом, контролирующим сектор Газа, и Палестинской администрацией, где доминирует ФАТХ, на Западном берегу. Но в палестинском вопросе не было видно следов России (...), - пишет издание. - Теперь, когда в Израиле создано правительство единства, и в свете решения премьер-министра Биньямина Нетаньяху о продолжении аннексии частей Западного берега в июле, появилась новая возможность для участия Москвы. Если до сих пор израильское правительство единодушно высказывалось против аннексии, то Россия, очевидно, определила параллельный канал - через министра иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и его коллегу по партии "Кахоль-Лаван" вице-премьера Бенни Ганца, который также является министром обороны. (...) Ганц и Ашкенази неоднократно заявляли, что поддерживают мирный план президента США Дональда Трампа, но (на данный момент) они выступают против односторонних шагов, которые могут вызвать бурную реакцию палестинцев и нанести непоправимый ущерб отношениям между Израилем и Иорданией в дополнение к отношениям, которые Израиль установил с рядом арабских стран".

"Россия выразила свою решительную оппозицию аннексии несколько дней назад в заявлении своего МИДа. (...) Хотя, в отличие от ЕС, Россия не угрожала и не детализировала санкции, которые могут быть введены в отношении Израиля Москвой в случае аннексии, сам факт того, что Россия заняла столь жесткую публичную позицию, требует, чтобы Израиль рассмотрел последствия аннексии для своих связей с Москвой, особенно в то время, как Москва играет определяющую роль в вопросе о разрешении израильской военной деятельности в Сирии. Рабочая гипотеза Израиля состоит в том, что Россия не будет устанавливать связь между сирийской и палестинской аренами, потому что в Сирии израильские военные действия Израиля служат интересам России в том, чтобы оттеснить Иран и обеспечить благополучие режима президента Сирии Башара Асада". Издание указывает, что "(...) в конфликтах на Ближнем Востоке Россия всегда предпочитала, чтобы ее участие осуществлялось в сотрудничестве с другими странами через коалицию поддержки, а не в одностороннем порядке. В результате в Ливии Россия сотрудничала с Египтом и ОАЭ, а в Сирии она установила партнерские отношения с Турцией и в некоторой степени с Ираном. В обеих зонах конфликта Россия воспользовалась отсутствием Соединенных Штатов. В то же время он находит новые места для прорыва на Ближнем Востоке, даже в странах, которые явно определяются как партнеры Вашингтона", - пишет Haaretz, указывая на примеры Египта и Саудовской Аравии.

(...)

"Складывается впечатление, что Россия рассматривает палестинскую арену как цель не столько потому, что Москва так сильно заинтересована в разрешении конфликта палестинцев с Израилем, сколько потому, что это еще одна область, в которой американцы сдают свои позиции, а палестинцы ищут для нового влиятельного партнера", - указывает Haaretz.

"Любой, кто будет настойчиво содействовать израильской аннексии на Западном берегу, должен будет учитывать тот факт, что, помимо давления, оказываемого на Израиль, такой шаг может привести к борьбе между основными силами - между Россией и Европой, с одной стороны, и США и Израилем с другой. Это не совсем то теплое, уютное место, в котором хотел бы находиться Израиль", - заключает автор публикации.