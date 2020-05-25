В суде Нетаньяху хочет сохранить "высоко поднятую голову"

"(...) Государство Израиль против Биньямина Нетаньяху". Название израильского судебного процесса против действующего премьер-министра в сжатом виде представляет сложившийся парадокс. Глава правительства, который зашел настолько далеко, что вступил в союз со своим главным противником Бенни Ганцем, чтобы самому удержаться у власти и не сталкиваться с судьями в качестве частного лица, должен отчитываться за факты коррупции, которые он отрицает, в то время, как он продолжает управлять страной. У него нет неприкосновенности, но при этом нет правового обязательства уйти в отставку. Неудобная и затруднительная ситуация", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

"В воскресное утром Биньямин Нетаньяху председательствовал на заседании правительства, а затем со своим кортежем официальных автомобилей и телохранителями отправился в суд. Улица Бальфур перед его резиденцией оказалась разделена пополам, на одной стороне расположились его сторонники, которые шумно приветствовали его "от имени народа", а на другой - его противники из движения в защиту демократии "Черные флаги за демократию", которые возобновили свои митинги с соблюдением социальной дистанции. Такое противостояние в карикатурном виде символизирует раскол израильского общества", - отмечает автор статьи.

"Критики премьер-министра считают его виновным уже до открытия судебного марафона, который продлится более года, и сравнивают его с коронавирусом. Приверженцы Нетаньяху уверены в его невиновности и проводят параллель между его судьбой и судьбой капитана Альфреда Дрейфуса. Участники акции протеста перед зданием окружного суда Иерусалима одеты в футболки и маски с изображением израильского политика и офицера французской армии. "Биби, как и Дрейфус, является жертвой манипулирования", - утверждает одна сторонница Биньямина Нетаньяху.

"Прибывший в суд глава правительства, которого сопровождает группа министров из его партии "Ликуд", настроен наступательно. "Я предстаю перед вами с прямой спиной и высоко поднятой головой", - сказал он. (...) Председатель суда Ребекка Фридман-Фельдман имеет репутацию человека, не склонного к примиренческой позиции. Она не проявила никакого снисхождения в ходе суда над Эхудом Ольмертом, ушедшим в отставку премьер-министром, которого заключили в тюрьму на 16 месяцев в период с 2016 по 2017 год за коррупцию", - указывает журналист.

"Заботясь о своем имидже, Биньямин Нетаньяху постарался, чтобы до того, как он сядет на скамью подсудимых, люди с камерами покинули зал суда. Между тем, первое слушание ретранслировалось для прессы, которую держали на некотором отдалении из-за Covid-19. "Я попросил о том, чтобы все транслировалось в прямом эфире, с тем, чтобы публика могла слышать все, не проходя через фильтр журналистов, присланных генеральным прокурором", - настаивал премьер-министр, убежденный в сговоре "элит". "Заговор" объединяет мировых судей, полицейских, средства массовой информации и, в более широком смысле, ашкеназские высшие круги и их левую культуру. Он направлен на то, чтобы отставить в сторону "вторую страну", ведущую свое происхождение от сефардского и правого мира", - комментирует Оберле.

"По "делу 1000" Биньямин Нетаньяху обвиняется в получении 700 тыс. шекелей (180 тыс. евро) в виде сигар, шампанского и ювелирных изделий от различных толстосумов, в том числе, голливудского продюсера Арнона Милчена, в обмен на финансовые или личные услуги", - говорится в статье.

"(...) По так называемом "делу 4000", которое считается самым серьезным, глава правительства подозревается в том, что он оказал поддержку в рассмотрении споров, связанных с бюджетом, Шаулю Еловичу, мажоритарному акционеру телекоммуникационного гиганта Bezeq, в обмен на позитивное освещение его деятельности на информационном портале Walla. Утверждается, что подобные договоренности принесли бизнесмену 500 млн долларов", - сообщает журналист.

"(...) Ожидается, что процесс продлится более года. Следующее судебное заседании с присутствием обвиняемого назначено на июль", - резюмирует Le Figaro.