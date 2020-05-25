Премьер-министр Саксонии хочет принимать в Германии российских пациентов с коронавирусом

"Германия принимала у себя в основном пациентов из Италии и Франции. В интервью изданию Der Spiegel премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выступил за то, чтобы лечить в немецких клиниках и больных из России".

"Если мы будем лечить у себя и пациентов из России, это будет сильный сигнал со стороны Европейского Союза", - сказал Кречмер в разговоре с изданием. По его словам, это в сущности само собой разумеющаяся вещь. "Мы в целом стараемся помогать Европе. И я считаю, нам следует проявить солидарность и с Россией", - отметил политик".

"С марта Германия приняла нескольких пациентов с коронавирусом из других государств ЕС, в частности больных из Италии и Франции, остро нуждавшихся в искусственной вентиляции легких. (...) В Саксонии прошли лечение 14 пациентов из Италии и Франции, некоторые из них умерли, другие выздоровели. (...) Во время кризиса Саксония также оказывает поддержку соседним Польше и Чехии в оценке тестов на коронавирус", - говорится в статье.

"Согласно официальным данным, в России сейчас более 300 тыс. человек имеют положительный анализ на вирус, более 3 тыс.человек скончались. Таким образом, едва ли в какой-либо другой стране зарегистрировано такое число зараженных коронавирусом", - пишет Der Spiegel.