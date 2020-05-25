Испытания ядерных бомб влияли на погоду

"Британские исследователи сравнили метеорологические данные с проведенными испытаниями ядерных бомб и обнаружили взаимосвязь между ними", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Холодная война стала пиком испытаний ядерного оружия. С 1945 год по настоящее время, особенно в 1950-1960-х годах, было проведено более 2,1 тыс. испытаний. Около четверти из них проводились над землей. Хотя для своих испытаний ядерные державы, конечно, выбирали отдаленные регионы, радиоактивные частицы разносились по всему земному шару. На основе их распределения ученые во второй половине XX века получили некоторую информацию о воздушных течениях в атмосфере, говорит Джиллз Харрисон из Редингского университета в Великобритании".

"Харрисон и его коллеги из Батского и Бристольского университетов изучили еще одно последствие взрывов: они, вероятно, повлияли на погоду, а именно на дожди - причем в регионах, отдаленных от испытательных полигонов. Испытания способствовали образованию более плотных облаков и в среднем на 24% увеличивали количество дождей, сообщают исследователи в научном журнале Physical Review Letters".

"К таким выводам ученые пришли, проанализировав записи метеорологических станций Кью вблизи Лондона и Леруик на Шетландских островах и сравнив их с местом и временем проведения ядерных испытаний. Записи были сделаны в период с 1962 по 1964 год, когда ядерные испытания были обычным явлением и высвобождали соответствующее количество радиоактивных частиц".

"По словам Харрисона, усиленное образование облаков происходило в результате ионизации атмосферы, которая вызывалась радиоактивными частицами, например, стронцием-90. Электрический заряд уже давно считается решающим фактором в преобразовании капель воды в более крупные капли".

Сделанные выводы ученые намерены использовать для дальнейших исследований. "Так, как минимум теоретически, было бы возможным с помощью электрических зарядов влиять на дожди, чтобы, например, сокращать период засухи или предотвращать наводнения из-за грозящих ливней", - передает Der Standard.