Россия - нерушимая опора Минска

"Президента Белоруссии Александра Лукашенко в пятницу в Сочи ожидает его российский коллега Владимир Путин. Москва пытается выжать максимум из этого ослабленного союзника", - пишет журналист Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Неудобный союзник, но еще более надежный, чем когда-либо. Перехват коммерческого рейса режимом Александра Лукашенко вызвал некоторые колебания в Москве, однако линия России теперь ясна: неизменная поддержка Минска, несправедливо атакованного западными столицами. И в качестве символа этого союза выступает анонсированный в конце недели визит президента Белоруссии", - говорится в статье.

"Только в полдень, в понедельник, 24 мая, почти через сутки после ареста оппозиционера Романа Протасевича, можно было услышать первую официальную реакцию России. Пресс-секретарь МИД заявила, что "шокирована"... реакцией Запада", - указывает автор статьи.

"(...) Только во второй половине дня вспомнили о судьбе 23-летней российской гражданки Софии Сапеги, арестованной вместе с ее другом Протасевичем, о которой нет никаких новостей. Министр иностранных дел России пообещал консульскую поддержку, - пишет Le Monde. - В остальном Сергей Лавров явно поддержал Минск, чей "разумный подход" он высоко оценил, как и "готовность следовать всем международным правилам и гарантировать полную транспарентность".

"(...) На "Первом канале" незадолго до принятия европейских санкций один эксперт порадовался: если Евросоюз ограничит полеты белорусских компаний, то выиграет Россия. Это окончательно закрепит Белоруссию на нашей орбите", - указывает издание.

"На самом деле, дело Протасевича действительно укрепляет российско-белорусскую связь, по крайней мере, в верхах. Вот уже целый год, с тех пор, как режим Лукашенко оказался ослаблен массовыми протестами, Минск решил проявить полную преданность России, что является залогом его выживания. Больше никаких вызывающих заявлений об аннексии Крыма или протянутых рук в сторону Брюсселя - неугомонный белорусский диктатор взял на себя роль вассала", - комментирует Виткин.

"Однако для Москвы это не самая комфортная новость. Скорее, такие отношения характеризуются взаимозависимостью и отсутствием альтернатив: у Лукашенко есть только Москва, а у Москвы нет никого, кроме Лукашенко - губительное сидение взаперти, из которого каждый пытается извлечь максимум пользы", - анализирует автор публикации.

"Россия пытается получить дивиденды от своей поддержки, пусть даже это означает ее отрыв от важной части белорусского общественного мнения, изначально не проявлявшего враждебность. Каждый визит в Россию отмечен новыми слухами об углублении союзного договора 1999 года, с помощью которого Кремль старается усилить свое влияние на своего соседа, снизив затраты, требовавшиеся до сих пор для покупки преданности Белоруссии", - продолжает журналист.

"(...) Стоит ли утверждать, как представляют себе некоторые, что Россия причастна к угону самолета авиакомпании Ryanair?- задумывается Виткин. - На самом деле, у белорусского президента еще более чем достаточно пространства для маневра, чтобы он мог самостоятельно решиться на такую операцию. Его интерес скорее состоял в том, чтобы заставить Россию вместе с ним погрузиться в его собственные отношения с Западом".

"(....) "Российская поддержка постфактум очевидна, и не только на дипломатическом поприще, - отмечается в публикации. (...) - Даже не делая вид, что они верят в белорусскую версию о реальной угрозе теракта, исходящей от палестинского ХАМАС, видные комментаторы зашли так далеко, что похвалили минский маневр. Звездный телеведущий Владимир Соловьев с восхищением сказал: "Задержание Протасевича (NEXTA) это блестящая, красивая, сложная, продолжающая лучшие традиции оперативного искусства советского КГБ работа белорусского ЧК. Крутые!"