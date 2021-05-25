Набирает обороты версия о встрече Путина и Байдена в Женеве

"(...) Цюрихская газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на анонимный источник, настаивает, что получила "от абсолютно надежного человека" информацию, подтверждающую, что первая встреча нового президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина состоится в Женеве. По данным Le Temps, неизбежно должно последовать заявление Белого дома по этому поводу", - пишет корреспондент Le Temps Серван Пека.

"Детали еще предстоит уточнить, мы не готовы их сообщать", - уклончиво ответила пресс-секретарь на брифинге в 18:30 по швейцарскому времени.

"А пока она сообщила, что советники по национальной безопасности двух стран провели "конструктивные переговоры" в рамках подготовки к этому саммиту. "Стороны выражают уверенность в том, что, несмотря на заметные разногласия, могут быть найдены взаимоприемлемые решения, - говорится в заявлении Вашингтона. - Нормализация отношений США и России отвечала бы интересам двух стран и способствовала бы стабилизации в мире". Ни Кремль, ни Белый дом не указали, где должна пройти эта встреча. Но, как сообщает агентство ATS, в понедельник два советника действительно виделись в Женеве", - говорится в статье.

"В прошлый вторник Le Temps уже утверждала, что набирает обороты версия о встрече Путина и Байдена в Швейцарии. Российские СМИ называли Швейцарию "наиболее вероятным" местом для первой личной встречи президентов России и США на швейцарской земле со времен первой встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 35 лет назад", - напоминает автор статьи.

"(...) В любом случае, уже несколько недель строятся домыслы о месте, где состоится эта встреча. Принять двух президентов стремились Швейцария, а также Финляндия и Австрия. Федеральный советник Иньяцио Кассис в апреле активно предлагал швейцарское посредничество российской и американской администрациям", - сообщает газета..

"Точно известно лишь то, что Джо Байден в июне отправится в Европу, чтобы принять участие в саммите G7, который пройдет в Великобритании с 11 по 13 июня, а затем на следующий день прибудет на саммит НАТО в Брюсселе", - резюмирует Серван Пека.