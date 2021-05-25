Белоруссия: самолет, диктатор и оппозиционер

"(...) Фальшивая угроза взрыва, угнанный самолет, арестованные журналист и его девушка: именно так Александр Лукашенко хотел "защитить Европу". Решение об угоне самолета авиакомпании Ryanair, совершавшей рейс FR4978 между Афинами и Вильнюсом, принял сам президент Белоруссии. Его не беспокоит то, что та же самая Европа задыхается от ярости и решительно осуждает этот акт пиратства: он единственный хозяин в своей стране, включая воздушное пространство. И государственная пропаганда по-прежнему только выигрывает от гнева Запада", - пишет корреспондент Liberation в Минске Аня Новак.

"26-летний журналист и активист - теперь эти два слова стали синонимами в Белоруссии - Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега, 23-летняя российская студентка, испытали на себе тяжесть репрессий со стороны диктатуры, которая ведет войну до победного конца и не терпит никаких протестов. (...) Роман Протасевич заметил присутствие агентов КГБ (белорусских спецслужб) при посадке в воскресенье в Афинах, когда какой-то мужчина попытался сфотографировать его документы. Но только во время полета он понял серьезность ситуации, как заявили пассажиры по прибытии в Вильнюс в тот же вечер с задержкой в 20:25. (...) После его ареста в Минске в течение долгих часов больше не было никаких официальных новостей, только догадки. Ранним вечером мать молодого человека, у которого проблемы с сердцем, неофициально заявила, что он мог находиться в больнице. При этом государственные каналы транслировали то, что похоже на видео с заложником: Роман держался напряженно, на его лице были видны следы недосыпания и, возможно, побоев. "У меня нет никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем", "Со мной обращаются максимально корректно и по закону", "Сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске", - машинально декламирует журналист глухим сдавленным голосом, явно под принуждением, указав, что он находится в СИЗО-1 Минска в центре Минска.

"Непонятно, через что сейчас проходит Роман Протасевич, - поясняет Артем Шрайбман, аналитик Центра Карнеги в Москве. - Несомненно, что он будет заключен в тюрьму и приговорен. Ему, вероятно, грозит пятнадцать лет лишения свободы, что является максимальным сроком для политзаключенных, но против него могут быть выдвинуты новые обвинения. Я не думаю, что его приговорят к смертной казни: обычно ее применяют только в случае убийства. Мы никогда не видели, чтобы в этой стране казнили политзаключенных". Лидер оппозиции Светлана Тихановская из Вильнюса, в Литве, говорила о возможности того, что его подвергнут пыткам и допросят в КГБ", - говорится в статье.

"Как признал исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, в Минске высадились несколько человек, Роман Протасевич и его девушка, а также сотрудники КГБ Белоруссии, выполнявшие операцию, которую исполнительный директор считает "актом спонсируемого государством пиратства". В результате несколько авиакомпаний, в том числе Air Baltic и Wizz Air, уже решили больше не летать над воздушным пространством Белоруссии, предпочитая использовать Россию или Польшу", - пишет Libération.

(...) "Информации, подтверждающей вмешательство России, нет, но это возможно, - допускает Артем Шрайбман. - Но я не думаю, что Россия очень вовлечена. В любом случае, когда Александр Лукашенко ухудшает отношения с Западом, Москва этому радуется... Все же до определенного момента. Если Евросоюз наложит на режим очень строгие экономические санкции, что сделает его содержание более дорогостоящим для России, это может вызвать некоторое разочарование у российской стороны. Но пока режим более или менее стабилен, Кремль будет поддерживать любые антизападные действия Лукашенко".

(...) Газета приводит заявление Светланв Тихановской, распространенное в Twitter, о тм, что на месте Протасевича могла оказатьсяона, т.к. за неделю до этого оппозиционерка должна была лететь рейсом Афины-Вильнюс, но в последний момент изменила рейс из-за аварии.

(...) "С помощью репрессий тщательно и жестко наносятся удары по оппозиции: по мнению Александра Лукашенко, вы либо за него, либо против. Вне зависимости от совершенного прегрешения, идет ли речь о носках неправильного цвета, о флажке на окне или критическом высказывании, приговоры исчисляются годами лишения свободы. Оппозиционеры, демонстранты, ушедшие в отставку из государственных учреждений и журналисты прекрасно знают: вопрос не в том, арестуют ли их, а в том, когда это произойдет. Их больше не защищает даже ссылка", - резюмирует автлр публикации.