Противники Лукашенко нигде не могут чувствовать себя в безопасности

"Угоном самолета диктатор демонстрирует свою власть. Так он может стать угрозой и для Европейского Союза", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Теперь белорусский диктатор достал с неба и самолет. Александр Лукашенко перехватил рейс авиакомпании Ryanair с помощью истребителя и заставил самолет приземлиться, - напоминает журналистка Зильке Бигалке. - (...) Тем самым он не только взял под свой контроль еще одного критика режима - на борту самолета находился блогер и активист Роман Протасевич, которому теперь грозит более двенадцати лет тюрьмы. В Беларуси у оппозиционеров зачастую есть выбор только между тюрьмой и ссылкой. Захватом самолета Лукашенко подает сигнал всем тем, кто бежал: никто из них и нигде не должен чувствовать себя в безопасности. Лидер оппозиции Светлана Тихановская летела тем же маршрутом из Афин в Вильнюс незадолго до вынужденной посадки самолета Ryanair, пишут белорусские СМИ".

"Таким образом, захват рейса FR4978 был, в конечном счете, демонстрацией силы. Во-первых, он показывает масштаб сферы деятельности белорусской спецслужбы КГБ, которая, видимо, следила за Протасевичем уже в Греции. Оттуда живущий в изгнании блогер хотел лететь в Литву. К тому же так белорусский правитель доказывает, что военные продолжают его поддерживать. Министерство обороны направило истребитель для выполнения безумного приказа Лукашенко".

"66-летний президент, занимающий свой пост многие годы, только силой удерживает власть с тех пор, как прошлым летом вспыхнули массовые протесты против его правления. С помощью милиции, спецслужб, военных и при поддержке московского Кремля Лукашенко жестоко подавил протесты. (...) Стратегия Лукашенко заключается в том, чтобы держать население в постоянном страхе", - указывает автор статьи.

"Лукашенко уже давно отдал свою судьбу в руки военных и спецслужб. Они будут пытаться предотвратить смену власти любыми средствами. В противном случае их могут привлечь к ответственности за преступления, связанные с нарушением прав человека. Поэтому режиму, который борется за собственное выживание, реакция Евросоюза на захват самолета относительно безразлична", - говорится в статье.

"Более интересной для Лукашенко, вероятно, является реакция со стороны Москвы. Правитель Минска всегда изображал протесты в Беларуси как попытку государственного переворота, организованную Западом. Оппозиционеры вроде Романа Протасевича считаются в Минске - так же, как и в Москве - врагами, контролируемыми из-за рубежа. Кремль пока отказывается комментировать посадку самолета Ryanair, но главный редактор верного Кремлю телеканала RT написала в Twitter, что завидует Беларуси, потому что Лукашенко "красиво исполнил" свою задачу. Это нехороший знак и для российской оппозиции", - заключает Süddeutsche Zeitung.