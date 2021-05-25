Россия хочет вести войны, которые ей не по карману

"Кремль видит свое военное будущее в гибридных войнах. Они ведутся ниже границы, которая заставила бы НАТО вмешаться, но дают возможность получить статус мировой державы. Это уже работает на востоке Украины и в Сирии, но и требует очень больших затрат. Может быть, именно в этом кроется надежда для Запада?", - задается вопросом немецкое издание Die Welt.

"Со времен ганзейских купцов и Великого княжества Литовского, протянувшегося от Балтийского до Черного моря, господство над балтийским регионом всегда было предметом борьбы между крупными державами, - повествует журналист Михаэль Штюрмер. - Между Данией, Швецией, Польшей, Россией, Бранденбург-Пруссией, Германской империей, но прежде всего между Советским Союзом и Соединенными Штатами, чья проекция силы составляет основу Атлантической системы".

"Для кремлевских правителей эта система - не только бельмо на глазу, но и экзистенциальный вызов: в военном, экономическом, а в последнее время и прежде всего в моральном плане. Конфликт на востоке Украины, активно поддерживаемый Россией с 2014 года, является лишь второстепенной площадкой гораздо более масштабного конфликта", - говорится в статье.

"В боях за Донбасс, подстегиваемых плохо скрываемой имперской волей Кремля, уже давно началось и приняло крайне опасные формы возвращение истории. Между Балтийским и Черным морями разворачивается битва за российское наследие. И российская элита не намерена его терять", - отмечает Die Welt.

"В военном отношении Кремль опирается на политику, которая выходит далеко за рамки экономической мощи России, но подстрекается внутренней политикой страны. У России достаточно популистского потенциала, в том числе религиозного, чтобы нуждаться в военных успехах и исторической барабанной дроби. Так открывается путь к военно-политической непредсказуемости".

"Сегодня ситуация уже не определяется ядерной дисциплиной холодной войны, а обещает победу тому, кто действует первым, - подчеркивает Die Welt. - Офицеры генштабов старой закалки знают, насколько опасен такой курс в ядерный век".

"Длительный ядерный мир был основан на понимании того, что альтернативы сосуществованию мировых держав на основе договоренностей не существует. Те времена прошли. Война - по крайней мере, в сдержанной форме - снова возможна: это можно увидеть на востоке Украины, в Сирии, в Ливии, но прежде всего в регионе Балтийского моря".

"Россия находится в процессе создания принципиально новой армии, разработки ядерных возможностей и экспериментальной репетиции войн меньшего масштаба под прикрытием своего ядерного потенциала. Это включает в себя регулярное проведение масштабных маневров, призванных произвести впечатление, запугать и укротить Запад и ближайших соседей".

"Дилемма Путина заключается в том, что российская экономика неспособна к дуэли ни в одной из областей, кроме сырья и вооружений, и не станет таковой. А гибридная война стоит больших денег, которые внешняя экономика не приносит, а внутренняя не может себе позволить. Это создает для Кремля необходимость принятия исторического решения: либо наступать, либо поставить под угрозу социальный мир внутри страны".

"Необходимо понимать эту сложную разницу между военной и экономической Россией. Только тогда можно будет шаг за шагом вновь применять на деле достижения холодной войны".

"Но прежде страны НАТО во главе с США и ФРГ должны понять, что гибридная война - это не просто продолжение старых моделей и методов, а динамичная форма политики, которая не лишена опасности и для ее изобретателей. Это происходит на фоне роста Китая как мировой державы и все-таки ставит перед российской властной элитой проблему поиска modus vivendi в отношениях с Европой и Западом, вместо того чтобы быть неизбежно втянутой в водоворот азиатского гиганта", - отмечает автор статьи.

"То, что пока еще в зачаточном состоянии можно увидеть в регионе Балтийского моря, вероятно, с определенного момента уже не будет вписываться в старую кооперативную модель ядерного мира. Гибридная война - это опасный инструмент, соблазнительный для его создателей и опасный для всех наблюдателей", - заключает Die Welt.