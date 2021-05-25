Ради секс-оргий он раскрывал самые большие военные тайны Австрии

"Военной карьеры Альфреду Редлю было недостаточно. Чтобы финансировать свою "пагубную страсть", офицер продавал важные документы врагам Австро-Венгерской монархии. Пока в мае 1913 года его не разоблачило одно письмо", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Когда в ночь на 25 мая 1913 года в его номер в венском отеле постучали, Альфред Редль (1864-1913), вероятно, догадывался, что его ждет, - повествует журналист Бертольд Зеевальд. - "Я уже знаю, зачем придут господа, - якобы сказал он высокопоставленным офицерам. - Я - жертва пагубной страсти; я знаю, что по своей вине лишился жизни, и прошу оружие, чтобы закончить свое существование". Одним выстрелом величайший предатель Австро-Венгерской империи покончил жизнь самоубийством. Но попытка армейского руководства замять эту скандальную историю с тех пор лишь подогревает вопрос о том, не был ли крупнейший случай шпионажа в Австрии причиной ее поражения в Первой мировой войне?".

"(...) В 1912 году в звании полковника Редль был назначен начальником штаба 8-го армейского корпуса в Праге. Возможно, уже до 1903 года и точно с 1907 года Редль начал продавать военные тайны, в основном России, а также Франции и Сербии - всем потенциальным врагам союзной Германскому рейху Дунайской монархии. Если до 1907 году его мучали долги, то с этого времени он стал известен своими экстравагантными оргиями. Позже газеты писали о бурных "сексуальных оргиях со снятыми женщинами". Но прежде всего Редлю нужны были деньги, чтобы содержать своего любовника, молодого лейтенанта", - говорится в статье.

"Предположение о том, что российские спецслужбы шантажировали Редля его гомосексуальностью - которая была наказуемой - недавно было отвергнуто историками Вереной Мориц и Ханнесом Ляйдингером. Скорее, им двигало безденежье: "Коварный, скрытный, сосредоточенный и исполненный чувством долга, хорошая память ... Сладкая, мягкая, плавная речь ... Скорее хитрый и двуличный, а не умный и талантливый. Циник", - так характеризовал его царский командир".

"Редля разоблачили, когда он забирал с почты в Вене письмо, набитое деньгами, которое ранее было перехвачено немецкой разведкой. После его самоубийства ведомства обнаружили в его квартире не только "отвратительные фотографии, не оставлявшие сомнений в гомосексуальных связях Редля", но и секретные материалы, адреса прикрытия, шпионские поручения и денежные переводы. Так, он передал "мобилизационные инструкции" 8-го корпуса, а также многочисленные подробности австрийских планов развертывания войск и "военного оснащения укрепленных пунктов". В общей сложности, как говорят, он получил от различных служб один миллион крон", - пишет издание.

Впрочем, отмечает автор статьи в заключение, "хотя российские планы развертывания сил и основывались на данных Редля 1909 года, они подверглись значительным изменениям". "Это касалось и многих других сведений. Поэтому Манфрид Раухенштайнер в своем труде "Первая мировая война и конец монархии Габсбургов" делает вывод, что гораздо более веским моментом в деятельности Редля, вероятно, был тот факт, "что он предавал людей, которые работали в России на разведку Австрии, и что он годами предотвращал получение дополнительной информации", - пишет Die Welt.