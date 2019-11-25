Людей тошнит от паролей и они не меняют их достаточно часто, утверждают исследователи

"Вас раздражает, когда какой-нибудь веб-сайт просит вас: "Пожалуйста, поменяйте свой пароль"? Или уведомляет вас: "Извините, пароль не соответствует требованиям"? В этом вы не одиноки: новое исследование Google показало, что негативно к паролям относятся 80% британцев", - передает Daily Mail.

"Исследование выявило, что блокировка онлайн-аккаунта является вторым по значимости ежедневным расстройством людей, при этом на первом месте стоит потеря ключей", - отмечает газета. - Более трех четвертей британцев заявили исследователям, что они "надеются, что пароли устареют в ближайшем будущем" и им на смену придет что-то более простое".

"Это расстройство может привести к ненадлежащим действиям, связанным с паролями, как то использование слабого пароля или использование одного и того же пароля для разных учетных записей", - поясняет Элайджа Лоул из Google.

"Из всех британцев, опрошенных Google, только одна пятая часть заявили, что не думали о своих паролях в прошлом году, а 43% процента признались, что используют один и тот же пароль более пяти лет", - говорится в статье.

"Несмотря на потенциальные неудобства, ради повышения безопасности киберэксперты рекомендуют сознавать уникальный пароль для каждого аккаунта, имеющегося в распоряжении человека. Это означает, что, взломав один аккаунт, преступники не смогут получить доступ к другой информации", - говорится в статье.

"Поддерживаемая государством служба Get Safe Online сообщает, что безопасный пароль можно создать, выбрав три случайных слова и добавив к ним цифры и знаки препинания. Она также советует людям вспомнить запоминающиеся фразы, которые хакеры не будут ассоциировать с ними, а затем объединить первые буквы каждого слова в единую последовательность. Чтобы повысить безопасность в интернете, люди также должны избегать использования очевидной личной информации в своих паролях", - подчеркивается в публикации.

"(...) По информации Центра правительственной связи Великобритании, самыми угадываемыми паролями были qwerty и 123456 - их использовали миллионы человек", - указывает Daily Mail.