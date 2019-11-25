Секс- хороший антистресс?

"(...) Если верить данным опроса аналитического центра BVA 2016 года, проведенного по заказу Профсоюзной палаты софрологов, каждый пятый француз чувствует, что "большую часть времени пребывает в стрессовом состоянии". В офисе эта ситуация усугубляется еще больше: "стресс, вызванный работой, воспринимается как обычное явление примерно половиной работников", указывает Европейское агентство по безопасности и гигиене труда. Между тем, стресс очень вреден для здоровья, указывает Федерация по исследованиям мозга: "Хронический стресс оказывает сильное воздействие на здоровье организма. Моральное истощение приводит к сердечным заболеваниям, постоянному повышению артериального давления, снижению иммунитета и т.д.". Чтобы защитить себя, настоятельно рекомендуется заниматься спортом и медитацией. Или... заниматься любовью", - пишет французская газета Le Figaro.

"Австралийские исследователи отмечают, что оргазм облегчает сон и улучшает его качество. В Великобритании профессор Стюарт Броуди заявил, что секс даже способен снижать кровяное давление! Клиницист и психолог Магали Крозе-Калисто утверждает в книге "Меньше стресса благодаря сексу" (издательство Albin Michel, 2019): "Отныне признано, что секс при согласии обоих партнеров снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение, способствует лучшей концентрации, замедляет процесс старения, поддерживает оптимальный уровень физического и психического здоровья".

"В частности, она ссылается на исследование, проведенное Пенсильванским университетом на выборке из более чем 100 добровольцев: если заниматься любовью не реже двух раз в неделю, это снижает риск инсульта и сердечного приступа и увеличивает количество антител IgA (иммуноглобулинов). Стресс и секс, судя по всему, играют друг против друга: если первый ослабляет сердечно-сосудистую и иммунную системы, а также ухудшает сон или кровяное давление, то секс их защищает", - говорится в статье.

"(...) Психиатр и нейробиолог Серж Столеру, исследователь из Национального института здравоохранения и медицинских исследований, сосредоточился на немногих доступных исследованиях и попытался их прояснить в своей книге "Мозг по имени желание" (издательство Odile Jacob, 2016) . "При сравнении мозговых реакций женщин и мужчин во время оргазма, вызванного генитальной стимуляцией, проводимой их партнером, мы обнаруживаем, что у обоих полов отключаются некоторые участки коры головного мозга". Мозговая активность снижается в лобных и височных долях, выбрасывая из головы рассуждения и тяжелые мысли", - говорится в статье.

(...) По мнению Магали Крозе-Калисто, "когда мы активируем центр удовольствия, мы замечаем снижение уровня кортизола, в частности, в пользу дофамина, окситоцина и эндорфинов. Дофамин действует на систему вознаграждения мозга как "усилитель". Окситоцин, как гормон любви, привязанности и удовольствия защищает жизненно важные функции. А эндорфины, как своего рода природный морфин, вырабатываемый нашим телом, успокаивают напряжение".