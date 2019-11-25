Владимир Путин встряхивает непопулярную партию власти "Единая Россия"

"(...) На фоне снижающейся популярности и неудач на выборах "Единой России" Владимир Путин в субботу призвал правящую партию, собравшуюся на съезде, взять на себя ответственность и "быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы", чтобы снова доказать свое победное лидерство. На ВДНХ - московском парке, открытом в 1939 году для прославления достижений коммунизма и отремонтированном за большие средства в 2014 году, Владимир Путин выступил перед 2000 делегатами, включая многих губернаторов, депутатов или сенаторов, а также его премьер-министра Дмитрия Медведева, главу "Единой России", - пишет Le Figaro.

"Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной "Прямой линии", которые проводятся у меня ежегодно, старайтесь своими силами решить эти вопросы, добиваться справедливости. Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то ещё что‑то такое, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах‑то вы должны это видеть всё, если чиновники не видят - терзать их, трясти, добиваться решения", - добавил Путин, который официально не является членом партии, которую он основал в 2001 году.

"(...) Присутствие российского президента на съезде отнюдь не символичное. Речь идет о том, чтобы поднять дух партии, которая опустилась до того, что согласно последним данным ВЦИОМа, за нее готовые голосовать 32,6% россиян, что весьма далеко от 54%, полученных на выборах в законодательные органы в 2016 году. Официально не являясь ее членом, "Путин считает, что у "Единой России" нет альтернативы, и что эта партия ему нужна", - отмечает Татьяна Становая, глава аналитического центра R.Politik.

"(...) Неприятности "Единой России" раскрывают еще одну серьезную проблему: сложность укрепления политической системы вне такой фигуры, как ниспосланный провидением Владимир Путин, - говорится в статье. "Маловероятно, что "Единая Россия" переживет своего основателя", - считает политолог Константин Калачев, по мнению которого главная функция партии - "служить громоотводом" для президента.

"Она берет на себя все грехи власти, она виновна во всем: в бюрократии, коррупции, низких доходах населения. Виновата Партия, но не Путин. "Единая Россия" - это "жулики и воры" (ссылка на лозунг противника Алексея Навального), но Путин священен", - продолжает политолог.

"По мнению экспертов, "Единая Россия" сегодня является приложением к Кремлю, не приносящим ни идей, ни стратегии и бесполезным в период между двумя выборами. В этом контексте секретарь Генсовета партии Андрей Турчак пообещал обновление институтов с приходом новых лидеров", - отмечает газета.

"Но по мнению Татьяны Становой, хотя Кремль понимает, что "партию нужно спасать", он "недооценивает" серьезность ситуации, в то время как в 2020 году запланирована серия из 15 региональных выборов. Эксперт считает, что никакая серьезная реформа "Единой России" не может состояться, пока не будут известны намерения Владимира Путина относительно периода после 2024 года, даты окончания его нынешнего президентского срока", - передает Le Figaro.