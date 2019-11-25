В Йеллоустоне бизоны возвращают весну

"(...) Каждый год, на каждом континенте, в конце зимы снова появляются растения. Мигрирующие травоядные животные начинают обходить свою территорию в поисках свежих, самых обильных побегов. Биологи называют такое поведение "серфингом на зеленой волне". Это явление широко задокументировано в отношении оленей и лосей, и команде Йеллоустонского национального парка захотелось показать, что их любимый бизон, являющийся символом их огромного заповедника, следует той же схеме. Исследование, которое они проводили в течение десяти лет, о котором сообщает журнал академии наук США PNAS, выявило куда более удивительную реальность: бизоны оказались не серферами, а садоводами", - сообщает Le Monde.

"Йеллоустонский национальный парк, занимающий примерно 9 тыс. кв. км на территории трех штатов США (Вайоминг, Монтана, Айдахо), является раем для бизонов: 5 тыс. из них свободно передвигаются на расстояния до 100 км и при перепаде высот 1500 м. Ученые снабдили 64 особи ошейниками GPS и сравнили их продвижение со спутниковыми схемами "зеленой волны", - отмечает автор статьи Натаниэль Герцберг.

"Мы считали, что они последуют за первыми ростками, - рассказывает Крис Джеремия, биолог из центра по освоению ресурсов Йеллоустонского национального парка и первый автор статьи. - И именно так и было на протяжении двух третей пути. Но затем они перестали обращать внимание на "зеленую волну".

"Бизоны отказались от самой обильной пищи? В следующем году исследователи возобновили свое наблюдение, собрали и проанализировали навоз бизонов и обнаружили, что там что-то не так, - говорится в статье. "Что-то ускользало от нашего внимания", - вспоминает биолог. Когда исследователи обнаружили, что там, где было больше всего бизонов, трава была ниже, у них появилась идея: "А что, если они заводят остановившиеся часы?"

"Чтобы проверить эту гипотезу, команда исследователей установила 800 небольших загонов и в течение следующих трех лет сравнивала рост растений в районах выпаса бизонов и в районах, защищенных от их аппетита и копыт. "И тогда мы обнаружили, что они фактически контролируют рост растений", - заключает исследователь.

"Затаптывая определенные участки и оплодотворяя их своим навозом, бизоны ускоряют появление побегов. Съедая их и снова переворачивая слой гумуса, они возобновляют этот процесс и обеспечивают появление новых листьев и почек, - отмечает газета. "Возникает более ранняя, более интенсивная и более устойчивая весна", - резюмирует Крис Джеремия, и продолжает: "Мы никогда бы не подумали, что бизоны могут направлять продвижение растений через долины и горы Йеллоустона. Разумеется, это меняет наш взгляд на этих животных: они не просто ищут еду, они еще и производят ее". Выходит, они не только сборщики, но и фермеры".