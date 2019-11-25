Задание: убийство

"Болгарский торговец оружием был отравлен четыре года назад и ему едва удалось выжить. Расследование, проведенное Bellingcat и Der Spiegel, показало: за отравлением, вероятно, стоит команда убийц российской военной спецслужбы".

"Все началось с зуда в глазу. После ужина в апреле 2015 года Емельян Гебрев внезапно почувствовал недомогание. На следующий день его состояние ухудшилось. У владельца оружейного завода в Болгарии началась рвота, и он потерял сознание в одном из ресторанов Софии. В больнице Гебрев вскоре впал в кому. Стало ясно: его отравили. (...) Емельяну Гебреву едва удалось выжить, и впредь он жил в неопределенности. Кто так поступил с ним?", - повествуют журналисты Кристо Гроцев, Роман Лебергер и Фиделиус Шмид.

После того, как выяснилось, что за покушением на экс-шпиона Сергея Скрипаля в марте 2018 года в Солсбери стоят члены спецподразделения российской военной спецслужбы ГРУ, параллели между делами Скрипаля и Гебрева стали очевидными, пишет издание. "Каким мог быть мотив россиян в деле Гебрева? Он, среди прочего, поставлял оружие в Грузию в разгар конфликта с Россией в 2008 году. Кроме того, Гебрев пытался приобрести крупный болгарский оружейный завод. Возможно, покупке планировали воспрепятствовать всеми средствами?".

В начале года журналисты Bellingcat и The Insider разоблачили однозначную связь между двумя покушениями - и представили тем самым доказательства "скоординированной по всей Европе активности российского подразделения убийц". "Мужчин, как из триллера о шпионаже, с лицензией на убийство. Теневых воинов, которые являются не мозгом, а инструментом масштабной кампании Кремля, которая, по оценке западных служб безопасности, в конечном итоге призвана дестабилизировать и ослабить Европу. (...) Агенты ГРУ делают в этой кампании грязную работу. (...) Они бесцеремонны и жестоки. Но при ближайшем рассмотрении они порой более неуклюжи, чем кажется".

"Центральную роль в разоблачениях об отравлениях Скрипаля и Гебрева играет сотрудник спецслужбы под псевдонимом "Сергей Федотов". (...) Незадолго до покушения на Скрипаля в марте 2018 года "Федотов" приезжал в Англию по паспорту, оформленному на это имя. (...) Предположительно, находясь в номере одного из лондонских отелей, он выступал в роли координатора покушения на Скрипаля в Солсбери. Расследования - в том числе поиск информации в российских базах данных паспортов - привели в феврале этого года к разоблачению мужчины: "Сергей Федотов" на самом деле является 45-летним агентом ГРУ Денисом Сергеевым".

"В ходе совместного расследования Bellingcat и Der Spiegel зафиксировали многочисленные поездки мужчины в Европу начиная с 2012 года. (...) Визу для въезда в Шенгенскую зону "Сергей Федотов" долгое время беспрепятственно получал в европейских посольствах и консульствах - об этом свидетельствуют документы из нескольких дипломатических представительств, имеющиеся в распоряжении Der Spiegel".

"Зафиксированы и неоднократные поездки агента в Болгарию. 24 апреля 2015 года, за три дня до покушения на торговца оружием Гебрева, "Федотов" на самолете летал в Бургас, курорт на побережье Черного моря. Обратный полет он забронировал на неделю позже. Однако уже поздним вечером 28 апреля "Федотов" поспешно вылетел обратно в Москву через Стамбул - именно в тот день, когда Емельян Гебрев потерял сознание в ресторане и впал в кому".

"Совпадение? Скорее нет. Как показывает новое расследование, Денис Сергеев, он же "Сергей Федотов", был не единственным сотрудником ГРУ, летавшим в сомнительный период времени в Болгарию".

"Конфиденциальные документы из баз данных перелетов и списки пассажиров свидетельствуют о поездках в общей сложности восьми разоблаченных агентов ГРУ, которые предположительно связаны с покушением. Так, в день покушения в Болгарии наряду с "Федотовым" находились еще два агента под кодовыми именами "Сергей Павлов" и "Георгий Горшков". Как и в случае с "Федотовым", их личности создавались в российских базах данных и реестрах лишь начиная с 2009 года. После освещения дел Скрипаля и Гебрева в СМИ они были снова удалены. (...) "Федотов", "Павлов" и "Горшков" существовали только на бумаге, например, в визовых подразделениях европейских диппредставительств".

К тому же в серии паспортов агентов прослеживается "определенная последовательность цифр, которая в прошлом уже использовалась выявленными сотрудниками ГРУ", указывает издание.

"Примерно спустя месяц после покушения в апреле 2015 года торговца оружием Гебрева отпустили из больницы. (...) Но уже 25 мая бизнесмену пришлось снова обратиться в клинику с симптомами отравления. Он снова выжил".

"Лишь за два дня до второго покушения прямым рейсом из России в Софию снова отправились два агента ГРУ. Одним из них был "Сергей Федотов". (...) Несмотря на две попытки, убийцам не удалось выполнить в Болгарии свое задание - при том, что операцию, очевидно, готовили долго и тщательно. Анализ данных полетов показал, что восемь разоблаченных агентов ГРУ в меняющемся составе появлялись в Болгарии в период с марта 2014 по май 2015 года. (...) Вероятно, мужчины под фиктивными именами ездили в страну не для отдыха. Скорее для того, чтобы следить, вести разведку и нанести удар. Старая школа спецслужб", - отмечает издание.

Расследование болгарских ведомств по делу Емельяна Гебрева продолжается. "Гебрев настаивает на том, чтобы образцы использованного яда были изучены в специальных лабораториях. Первые результаты свидетельствуют о схожести вещества с ядом нервно-паралитического действия из группы "Новичка". Это вещество, которое также едва не стоило жизни Сергею Скрипалю", - пишет Der Spiegel.