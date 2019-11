25 ноября 2019 г. Джейн Фланаган | The Times Кровопролитие и отступление путинской частной военной группы Вагнера в Мозамбике "Повстанцы-джихадисты в Мозамбике вынудили отступить российских наемников, которые потеряли людей и территории в накаляющейся битве, в которой они, похоже, плохо подготовлены к победе", - передает The Times. "Около 200 бойцов частной военной компании, имеющей очевидные связи с Кремлем, отступили после того, как десять ее человек погибли в результате засад, обезглавливаний и неудачных операций. За три месяца, прошедших с момента развертывания группы Вагнера на самом севере Мозамбика, нападения исламистских боевиков стали более частыми и жестокими, говорится в местных отчетах. Некоторые россияне погибли в результате "дружественного огня", который привел к потере доверия к пригласившей их стороне, Вооруженным силам Мозамбика", - указывает газета. - Они сражаются в покрытой густым лесом провинции Кабо-Дельгадо, обнищавшем и изолированном регионе самого хрупкого государства на юге Африки, у побережья которого обнаружены огромные залежи газа". "63-летний Эбен Барлоу, который основал Executive Outcomes, одну из первых современных частных армий, заявил The Times, что попытка иностранных бойцов "применить европейский или российский тип стратегического подхода к африканскому конфликту является верным путем к катастрофе". "В этом месяце было зарегистрировано 25 инцидентов. Жасмин Опперман, базирующаяся в ЮАР специалист по терроризму, указывает, русские чувствуют себя "изолированными и уязвимыми", и добавляет: "Группу Вагнера отправили в эпицентр бури, и они беспомощны, в то время как враг с каждым днем становится все сильнее". "(...) Марк Галеотти, российский аналитик по безопасности, отметил, что эта теневая компания стала популярным и доступным выбором для африканских лидеров на оживленном частном рынке безопасности. (...) Галеотти связывает рост потерь группы с ее оживленной экспансией, нацеленной на удовлетворение международных амбиций России. "Это означает меньшую строгость в отборе новобранцев", - пояснил он The Moscow Times. "Одной из фирм, которая проиграла в конкурсе на выгодный контракт с Мозамбиком, была OAM, возглавляемая Джоном Гартнером, который служил в спецназе того, что раньше называлось Родезия. Как рассказал Гартнер The Times, в рамках своего предложения по сделке он предлагал разместить 50 человек с оплатой от 15 до 25 тыс. долларов в месяц за каждого. По его словам, ставки группы Вагнера были значительно ниже, но русские явно недооценили масштаб работы. По словам Гартнера, их отступление в портовый город Накала, расположенный в 360 милях к югу от очага повстанческого движения, даст им возможность "перегруппироваться, пополнить запасы и переоценить стратегию", - говорится в статье.(...) Источник: The Times