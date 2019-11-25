Что спор вокруг памятника в Чехии говорит о политике России

"После того, как он объявил о переносе памятника советскому маршалу, глава соответствующего района Праги Ондржей Коларж ежедневно получает угрозы убийства. Российский сенатор и вовсе потребовал ввести санкции против Чешской Республики", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Флаг непризнанной сепаратистской республики не каждый день развевается в чешской столице. Около 100 демонстрантов собрались перед зданием мэрии района Прага 6. Они размахивают флагом так называемой Донецкой Народной Республики с изображением двуглавого орла, - повествует журналист Филипп Фритц. - У некоторых на груди георгиевская ленточка: после противоречащей международному праву аннексии Россией Крыма в 2014 году и она, и двуглавый орел стали символом поддержки агрессивной внешней политики Кремля".

Поводом для этого яростного протеста стало районное собрание в мэрии, на котором идет голосование о сохранении памятника маршалу Ивану Коневу. Так как он неоднократно подвергался атакам вандалов, памятник решили перенести. По мнению мэра района Ондржея Коларжа, монумент нужно перенести в один из музеев, поясняет издание.

"Маршал Конев - противоречивая историческая фигура. Одни чтят его как освободителя Праги от немецкой оккупации, другие подчеркивают его роль в подавлении Пражской весны в 1968 году", - указывает Фритц.

После того, как в конце августа памятник облили краской, мэр района Коларж выступил за его перенос. "В ситуацию вмешалось российское посольство в Праге, осудив действия местного политика. Немногим позже российский министр культуры Владимир Мединский назвал Коларжа "гауляйтером". А один из российских сенаторов и вовсе потребовал ввести санкции против Чешской Республики".

"Протесты против Коларжа и за сохранение памятника сформировались, кажется, спонтанно. Поддерживалось все фейковыми новостями на российских сайтах. Распространялись слухи о мнимом нацистском прошлом отца Коларжа, была соответствующим образом отредактирована статья в "Википедии".

"Мэр и его семья стали получать гневные сообщения и угрозы убийства. Онлайн-атаки были настолько масштабными, что чешской полиции пришлось предоставить Коларжу охранника", - говорится в статье.

"Этот случай напоминает о российских дезинформационных кампаниях на окраине ЕС, например, в столице Эстонии Таллинне, когда в 2007 году власти перенесли памятник советскому солдату, что привело к протестам", - отмечает издание.

"Сходства обнаруживаются и с так называемым "делом Лизы", когда в 2016 году после исчезновения 13-летней девочки из семьи русских немцев, проживавшей в Берлине, российские СМИ и политики распространяли слухи об изнасиловании, а перед ведомством канцлера даже прошла демонстрация".

"Все более регулярно дезинформационные кампании пытаются повлиять на местную политику в ЕС, удивительно часто в Восточной Европе, бывшей зоне влияния Москвы. Как подтвердил изданию источник в службе внутренней безопасности Чехии, кампании, связанные с "ошибочной интерпретацией исторических событий", - повторяющийся шаблон".

"Это целенаправленная, хорошо организованная, профессиональная акция", - говорит Коларж.

"Речь идет об интегрированном подходе всего государственного аппарата Российской Федерации", - сказал в разговоре с Die Welt представитель службы внутренней безопасности Чехии Ладислав Штиха. Однако то, что за угрозами Коларжу стоят российские спецслужбы, он исключает".

"Речь чаще всего идет об отдельных лицах, которые мобилизуются и стараются превзойти друг друга в борьбе за российские интересы в глазах Кремля", - считает Штиха.

"Похожим образом оценивает ситуацию и Коларж. По его мнению, демонстранты тоскуют по прошлому, когда Чехия находилась в зоне влияния Советского Союза. Но он видит и более молодых участников, левых и правых радикалов, которых, очевидно, объединяет симпатия к политике Кремля. "Для России эти люди - троянский конь", - говорит он".

"Честно говоря, я не совсем понимаю, что здесь происходит, - говорит Коларж. - Мы все же в Праге, а не в Крыму", - передает Die Welt.