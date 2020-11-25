Менее проворный, чем раньше

"(...)В этом году фанат спорта Владимир Путин еще ни разу не принимал участия в хоккейных матчах. Это подогревает слухи, которые ходят в Москве уже несколько недель: 68-летний президент якобы тяжело болен, поэтому в январе он объявит о своей отставке", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Либеральный телеканал "Дождь" обратил внимание на приступ кашля, когда Путин во время одной из видеоконференций несколько раз сильно откашливался. А одна московская массажистка, регулярно разминающая и парламентариев, рассказывает своим клиентам, что в Госдуме ждут "огромных перемен". Главным источником слухов является историк Валерий Соловей, который хвалится своей тесной связью с Кремлем. В мае он заявил, что Путину придется уйти в отставку, потому что он якобы принимает медикаменты с сильными побочными действиями", - передает журналист Штефан Шолль.

"В октябре он добавил, что российские ученые, в том числе собственная дочь Путина, судорожно работают над разработкой для главы государства средства от рака. В ноябре он уверял, что Путин страдает болезнью Паркинсона и в январе уйдет на пенсию по настоянию своей семьи. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал все это чушью, президент, по его словам, обладает отличным здоровьем", - говорится в статье.

"Для отставки по причинам, связанным со здоровьем, нет никакого основания, - сказал в разговоре с FR близкий к Кремлю политолог Алексей Мухин. - Конечно, здоровье Путина в его возрасте уже не идеальное, но ему оказывают лучшую медицинскую помощь".

"Во вторник Путин, как обычно, непринужденно ходил перед камерами, показывая журналистам государственного телевидения свою комнату отдыха в резиденции Ново-Огарево под Москвой. В по-спартански обустроенной комнате он, как обычно, дал многословное интервью, его лицо казалось немного покрасневшим, но в своей речи Путин по обыкновению был хозяином положения. Он не выглядел ни больным, ни стариком", - указывает издание.

"Впрочем, Путин, кажется, все больше времени проводит в Ново-Огарево и в первую очередь в своей летней резиденции в Сочи. (...) И президент, по-видимому, теряет интерес не только к хоккею, спорту, требующему скорости и проворности. В политике его маневры тоже стали менее гибкими, чем раньше. (...) Шанс лишить власти [белорусского] тирана, чтобы расположить к себе протестующих белорусов и существенно улучшить свой имидж на Западе, он не использовал", - пишет Frankfurter Rundschau.