Двойственность человеческой морали с точки зрения нейронаук

"(...) Перед лицом вспышки терроризма, фанатизма, варварства, это открытие рискует вызвать беспокойство. Сквозь призму нейронаук оно раскрывает двойственность человеческой морали. Или, скорее, светотень моральных убеждений, когда они приводят к оправданию определенных актов насилия. Словом, речь идет о обратной стороне морали. В американском исследовании, опубликованном 16 ноября в журнале American Journal of Bioethics - Neuroscience, раскрываются нейронные процессы, лежащие в основе морали", - пишет журналистка Le Monde Флоранс Розье.

"Данное открытие печально перекликается с текущими событиями. В тот же день Федеральное бюро расследований США (ФБР) в своем годовом отчете за 2019 год описало 7314 преступлений на почве нетерпимости, совершенных в Соединенных Штатах и мотивированных предрассудками, связанными с этнической принадлежностью, религией, сексуальной ориентацией или гендерной принадлежностью потерпевших. Среди них 51 убийство, что более чем вдвое превышает количество, о котором сообщалось в предыдущем отчете (24), и является самым высоким уровнем, когда-либо достигнутым с момента публикации таких данных в 1991 году", - говорится в статье.

"Надо сказать, что в самом своем определении мораль уже таит в себе элемент двусмысленности. В энциклопедическом словаре Larousse мораль обозначается как "набор правил поведения, которые считаются абсолютно хорошими или вытекают из определенной концепции жизни". Тут сразу же подчеркивается весьма изменчивый характер некоторых этических правил, которые устанавливает для себя человек, в зависимости от культуры и времени", - указывает автор статьи.

"Ученые, наоборот, придерживаются более дистанцированного взгляда на этот вопрос: они рассуждают исходя из шкалы эволюции. Так, для них мораль - это "набор приспособлений, сохраненных путем естественного отбора у предков людей, для того, чтобы способствовать сотрудничеству даже между не связанными между собой индивидами", - объясняет Жан Десети, профессор психологии и психиатрии в Чикагском университете (США), последний автор этого исследования. Наш вид, как мы знаем, гиперсоциальный. Таким образом, мораль облегчила групповую жизнь, которая сама по себе помогла выжить нашим предкам - как и нам сегодня. Таково "светлая сторона" морали, выдвигаемое психологами", - комментирует Розье.

"А какова же ее темная сторона? "Меня побудило провести это исследование то, что за последние десять лет в американских кампусах возникли студенческие группы, представляющие собой очень активное меньшинство", - рассказывает Жан Десети. - Эти благомыслящие группы стремятся навязать всем свои моральные ценности".

"(...) Более того, в американских университетах "тревожное количество студентов одобряют насилие и считают приемлемым использование физической силы, чтобы заставить замолчать того, с кем они не согласны", - беспокоится ученый. Во всех демократических обществах наблюдается усиление крайне поляризованных социально-политических мнений, в которых преобладают очень твердые моральные убеждения. Это касается почти всех социальных проблем, таких как секс и гендер, различные религии, иммиграция, национальная безопасность, охрана окружающей среды, социальная справедливость... И тогда любые дискуссии становятся невозможными. Хуже того: "Несмотря на широко распространенное представление о том, что насильственное поведение в основном свойственно "плохим людям", которые не могут контролировать свои импульсы, в действительности большая часть насилия мотивируется конфликтом между твердыми моральными ценностями", - отмечает Жан Десети. Убийства, войны, насильственные конфликты между этническими группами, геноцид, терроризм - трагические тому иллюстрации", - пишет Le Monde.

"(...) В целом, при мысли об актах насилия, активируется амигдала: у нас возникает реакция отвращения", - указывает Жан Десети.

"(...) Его команда провела исследование на выборке, состоящей из 41 здорового студента, в том числе 22 женщины в возрасте от 18 до 38 лет (средний возраст: 22,8 года), проживающих в кампусах Чикаго. Сначала участники заполнили анкету о своих общих социально-политических взглядах, а также ответили на вопросы, вызывающие большие разногласия (право на аборт, нелегальная иммиграция, снижение налогов и т. д.), иногда связанные с либеральным движением, иногда с консервативным движением. Из 41 участника 34 назвали себя либералами, 5 умеренными и 2 консерваторами", - говорится в публикации.

"Затем авторы показали им фотографии реальных демонстраций с применением насилия, которые отстаивали принципы иногда благоприятные, а иногда и противоположные их мнению. Студентов попросили указать по шкале от 1 до 5, считают ли они такое насилие оправданным. Пока они смотрели на фотографии, им сделали функциональную МРТ головного мозга, чтобы выяснить, какие цепи в их мозгу тогда активировались. Авторы выдвигали две гипотезы: либо моральные убеждения ослабили процесс подавления насильственных импульсов; либо они увеличили субъективную ценность этого насилия", - указывает журналистка.

"Результаты подтвердили вторую гипотезу. Потому что именно это происходит в мозгу тех, кто оправдывает насилие, совершенное ради защиты принципа, соответствующего их моральным убеждениям. Области мозга, участвующие в цепи вознаграждения и удовольствия, а также в процессе принятия решений - стриатум и вентромедиальная префронтальная кора - активируются пропорционально моральным убеждениям. Эти области не активизировались среди тех, кто не одобрял насилие, которое им показывали", - указывает издание.

"(...) По мнению Жана Десети, нет причин, по которым нейронные механизмы различались бы в зависимости от политической ориентации: в любом случае моральные убеждения одинаково сильны. Авторы также предупреждают, что в этом исследовании не удалось подсчитать вероятность совершения акта насилия конкретным человеком. К тому же большая часть актов насилия продиктована мотивами, не имеющими ничего общего с моральными убеждениями.", - передает журналистка.

"Какова же мораль этой моральной истории? - задумывается Флоранс Розье. "По возможности следует избегать морализирования по поводу определенных социально-политических вопросов", - советует Жан Десети. - Такая предосторожность может облегчить демократические дебаты, ограничить нетерпимость и уменьшить насилие".