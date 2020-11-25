Переодевание в кустах

"Они хотели лишь немного отдохнуть - и, вероятно, случайно поймали предполагаемого наемного убийцу российского государства", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, публикуя показания двух свидетелей по делу об убийстве Зелимхана Ханговшили в Берлине.

"Над берегом Шпрее светило солнце, два молодых человека только что сели на ступеньку лестницы, - повествует журналист Ронен Штайнке. - Они хотели перевести дух, с видом на воду. Затем к ним подлетел мужчина на велосипеде и резко притормозил рядом. Мужчина с черными волосами средней длины, одетый в черные спортивные вещи, молча слез с велосипеда - и прыгнул в кусты. Как вспоминают молодые люди, потом они увидели, что мужчина разделся. В кустах слышался шорох. "Тогда у нас уже возникли некоторые сомнения, - говорит один из них, - но ладно, в Берлине все бывает". А затем из кустов вышел велосипедист, выглядевший абсолютно иначе: теперь на нем были надеты бело-розовая полосатая футболка, шорты, панама. Черные волосы средней длины исчезли. По-видимому, это был парик".

"(...) Согласно обвинению, за несколько минут до этого в непосредственной близости - в парке под названием Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит - россиянин застрелил в упор чеченца с грузинским паспортом. Речь идет о "ликвидации". И преступник чуть было не скрылся. "Потом мы незаметно пошли за ним на расстоянии 100 метров", - вспоминает свидетель С. Ведь после того, как велосипедист выбросил свой велосипед в Шпрее, это показалось им очень странным. Так что они позвонили в полицию и сориентировали спешивших полицейских", - говорится в статье.

"Согласно обвинению, предполагаемого убийцу зовут Вадим Николаевич К. За десятым днем судебного процесса он наблюдал так же безучастно, как и за девятью предыдущими, - отмечает издание. - Его привезли из следственного изолятора, точное месторасположение которого держится в тайне. Для его собственной безопасности. Российские государство может быть заинтересовано в том, чтобы заставить его замолчать, опасаются органы безопасности. (...) Согласно документам, удостоверяющим личность, его зовут Вадим С. Однако немецкие ведомства считают эти документы поддельными. Некоторые признаки говорят о том, что паспорт был подделан с помощью государственных органов России, в связи с чем обвинение полагает, что за преступлением стоит российское государство".

"В этом процессе речь идет о большой мировой политике. О планах и методах правительства Путина. О самоуважении немецкого правительства, которое уже дало понять: если в суде подтвердится подозрение, что заказное убийство средь бела дня в центре берлинского района Моабит организовали люди Путина, придется ввести дипломатические санкции. (...) Каждый раз в зале суда сидят также три женщины, они являются членами семьи убитого чеченца Зелимхана Хангошвили, состоящей из восьми человек. Когда в начале октября зачитывалось обвинительное заключение, одна из них зарыдала и плакала несколько минут. Они напоминают: речь идет и об убийстве человека", - пишет Süddeutsche Zeitung.