"Железная леди" Якутска

"В снегу стоит девочка. Капюшон черного пальто натянут на светлую шапку, впереди завязан узлом длинный шарф. Вокруг мужчины и женщины собирают лопатами в ведра промерзший песок. На этом месте должен появиться горисполком, своего рода администрация города, - повествует немецкое издание Die Tageszeitung. - Жители Якутска, самого холодного крупного города в мире, расположенного примерно в 5 тыс. км к востоку от Москвы, участвуют в 1970-х годах в субботнике. В их числе и девочка, которая почти 50 лет спустя станет главной в этом здании: Сардана Авксеньтьева, единственный в России избранный напрямую мэр".

"От здания, где, будучи ребенком, она так любила есть эклеры в столовой и где ее то и дело вытаскивали из лифта, теперь она хочет избавиться, пишет Авксеньтьева в своем посте в Instagram. Будучи главой администрации, она выставляет его на продажу. По мнению Авксеньтьевой, в здании нет необходимости, а Якутску, построенному на сваях на вечной мерзлоте, нужно срочно пополнять государственный бюджет. Это очередное нестандартное решение женщины, которую в республике Саха, бывшей Якутии, называют "железной леди", - отмечает журналистка Инна Хартвих.

"В соцсетях Сардана Авксеньтьева охотно публикует личные фотографии: посмотрите, это я. Простая девочка из простой семьи. Я такая же, как вы, только меня на четыре года избрали мэром. То, что два года назад Авксеньтьева, преподавательница истории и специалист по государственному и муниципальному управлению, неожиданно одержала верх над кандидатом правящей партии, стало политической сенсацией", - говорится в статье.

"Она любит экономить, - пишет издание. - Едва вступив в должность, она продала много служебных машин. Она отменила дорогие приемы и поездки за границу, расторгла договоры с ненадежными подрядчиками, ее сотрудники приезжают на встречи на автобусе и такси".

"Хотя республика Саха добывает алмазы, у нее есть золото, нефть, газ и уголь, богатство уходит в Москву", - указывает автор статьи.

"Якутск со своими 320 тыс. жителей то и дело оказывается в списках беднейших городов страны. Регион чувствует себя обделенным, вечная мерзлота тает, на домах появляются трещины, квартир не хватает, дороги плохие. В таких условиях решения скромно ведущей себя Авксеньтьевой отлично воспринимаются людьми. Некоторые уже видят в ней следующего президента. "Я же не сумасшедшая", - говорит Авксеньтьева. Она родилась в якутской деревне, - отмечает Die Tageszeitung в заключение, - и никогда не покидала свой регион. Пока".