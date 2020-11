25 ноября 2020 г. Роджер Бойес | The Times "У бандитского режима Путина время на исходе" "Разница между американцами и русскими заключается в том, что американцы не могут себе и представить, что худшее когда-либо произойдет, в то время как русские точно знают, что так и будет. Эту копеечную мудрость в незабвенном телесериале донес до вымышленного мафиози Тони Сопрано бандит-иммигрант из Восточной Европы. Это стоит держать в уме на фоне того, как Владимир Путин, продержавшийся в Кремле 20 лет с помощью таких, как у Тони Сопрано, хитрости и силы, готовится пересидеть и переиграть еще одного президента США", - утверждает на страницах The Times обозреватель Роджер Бойес. "Когда московские аналитики сообщили Путину, что Джо Байден по сути будет Бараком Обамой ? 2, сердце его наверняка ёкнуло. В свои 68 лет Путин, который живет один в безмикробном пространстве подмосковной виллы, защищенной от Covid-19 толстым пластиковым туннелем, орошающим посетителей дезинфицирующим средством, не кажется готовым к новой великодержавной борьбе. Российский лидер и Обама недолюбливали друг друга; он может уклоняться от схватки, необходимой для соперничества в еще одном цикле американо-российского противостояния", - считает обозреватель. "(...) В недавно вышедших в свет мемуарах Обама сравнивает Путин с жуликом из маленького городка, изображает его как " непримечательного, невысокого и плотного, имеющего телосложение борца", посмеивается над его голым торсом как над эксгибиционизмом подростка в Instagram. Если президентство Байдена будет повторением времен Обамы, Путин может просто отступить в свою раковину. Только если Байден примет некоторые из деловых подходов, использованных Дональдом Трампом, возможно, еще будут заключены сделки", - говорится в статье. "(...) Следует ли Путину уйти или остаться? (...) Когда хворающий Борис Ельцин передавал ему власть, это делалось при том понимании, что он оградит семью Ельцина от судебных исков или мести. Он выполнил обещание. Путин хочет более твердых гарантий. Что, если настроенный против истеблишмента и коррупции рупор вроде Алексея Навального найдет способ обойти его на выборах? Закулисных сделок не будет",- уверен Бойес, указывая на одобренный на прошлой неделе закон, предоставляющий бывшим президентам и их семьям иммунитет от расследования или судебного преследования. "Путин - человек-перестраховщик. С одной стороны, он устроил все так, чтобы иметь возможность продолжать править до конца своей жизни. Но он также поддержал законы, позволяющие ему уйти в отставку и не бояться, что в дверь его пенсионного дворца постучат. Это дает ему если не душевное спокойствие - маловероятно, что он, как и Тони Сопрано, обретет его - то, по крайней мере, некоторое пространство для маневра, если появятся соперники", - пишет он. "Все сводится к вопросу о том, есть ли у Путина все еще воля к власти, - размышляет Роджер Бойес. - В прошлом всегда были крупные проекты, такие как Зимние Олимпийские игры в Сочи, или экзистенциальные угрозы (опасность того, что Украина может склониться в сторону Запада, за пределы московской орбиты), которые распаляли его. В настоящий момент, однако, его на некоторое время возбуждает погоня за "лучшей в мире" вакциной против Covid-19, одна из его дочерей делает прививку, он убеждает сделать то же самое некоторых олигархов, подталкивает Венгрию попробовать вакцину, а затем его внимание отвлекается. Сам он прививки не делал". "Его сфера сокращается", - пишет автор, напоминая про заключенный при посредничестве Москвы мир между Арменией и Азербайджаном: "(...) Путин сделал из этого конфликта лишь единственный мрачный вывод: страны на границе с Россией, которые уступают народной власти и демократизируют свои правительства, становятся уязвимыми для нападений со стороны соседей (...)". Также Бойес указывает на Молдавию и на Белоруссию. "Кажется, что Россия отступает повсюду. Приватизация космического пространства означает, что космонавтов к месту назначения доставляют западные компании, а российскими технологиями не пользуются. Экономика обрушивается не только из-за пандемии, но и из-за падения цен на нефть", - добавляет он. "По-прежнему энергичный лидер приложил бы усилия, чтобы найти себя в новом качестве - к примеру, составить планы реформирования школьной системы, чтобы сократить зияющий социальный разрыв (...), выявленный Covid-19; найти путь обратно к людям. Вместо этого Путин, прикованный к телевидению, ведет суб-трамповское существование, ожидая возможности просиять снова. Вскоре россияне придут к выводу, что система Путина потерпела неудачу, что этот человек и его маска стали неразличимы", - заключает автор публикации. Источник: The Times