"Это уже не имеет никакого отношения к свободе": в Европе бушует пандемия гнева

"Во многих европейских странах тысячи людей яростно протестуют против новых коронавирусных ограничений. Это взрывоопасная в политическом плане смесь из чувства безысходности и теорий заговора", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"В Берлине до сих пор помнят "штурм рейхстага", когда в конце августа прошлого года около 400 демонстрантов движения Querdenker, не согласных с мерами правительства, заняли лестницу перед рейхстагом и размахивали флагами рейха. Это стало постыдной кульминацией протестов против коронавирусной политики государства. Теперь грозит худшее", - отмечает издание.

"Не только вирус снова распространяется в Европе с молниеносной скоростью. В тени четвертой волны коронавируса нарастает и общеевропейская волна протеста, которую подгоняет расплывчатая, но все же взрывоопасная смесь из чувства безысходности, гнева и насилия. От Роттердама до Брюсселя, от Женевы и Вены до Загреба десятки тысяч людей дают волю своему недовольству бесконечной чередой локдаунов и ослабления мер".

"Германия от этого тоже не застрахована: согласно опросу, проведенному Covid-19 Snapshop Monitoring, проектом Эрфуртского университета, в начале ноября около 13% респондентов были готовы принять участие в демонстрации против ограничительных коронавирусных мер".

"В начале ноября около 1 тыс. человек вышли в Лейпциге на демонстрацию против новых ограничений. В случае обострения пандемии увеличивается опасность роста толпы недовольных людей, которые считают, что "найдут решение своих проблем в теориях заговора и фантазиях о перевороте", предупредило саксонское Управление по защите конституции в интервью Mitteldeutscher Rundfunk".

"Во многих странах в водовороте бунта смешиваются религиозный фундаментализм, либертарианская критика государства, правые теории заговора, а также презрение к медикам и ученым. "Агрессивная ультраправая сцена использует коронавирусные протесты для своих теорий заговора против мировых элит, опираясь на уже существующие организационные структуры", - объясняет Роланд Имхофф, профессор социальной и юридической психологии в Университете Иоганна Гутенберга в Майнце".

"Главной ареной протестов до сих пор были Нидерланды, - пишет Handelsblatt. - Там беспорядки в разных городах и сельских районах продолжались несколько ночей. В основном с большой агрессией на улицы выходили молодые люди, разбивая витрины магазинов, ломая велосипеды, устраивая поджоги и нападая на полицейских с камнями и петардами".

"В Роттердаме и вовсе дошло до уличных боев и поджогов автомобилей. Полиции пришлось сделать предупредительные выстрелы и применить водометы. "Я никогда не допущу, чтобы идиоты применяли явное насилие против полиции и медиков под предлогом недовольства", - заявил глава правительства Марк Рютте".

"В Брюсселе 35 тыс. человек собрались в минувшие выходные на демонстрацию против новых ограничений под лозунгом "Вместе за свободу". (...) Изначально мирные протесты переросли в ожесточенные. Демонстранты ввергли в хаос центральные районы Брюсселя и квартал ЕС. Они разбивали витрины магазинов, повреждали автомобили, поджигали заграждения, нападали на полицейских".

"Критику в отношении коронавирусных мер правительства особенно разжигают правые партии, провоцирующие протесты. "Это преступное поведение, и оно абсолютно отвратительно, - заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, комментируя инциденты в Брюсселе. - Это уже не имеет никакого отношения к свободе".

"В Бельгии вновь расширили правила об обязательном ношении масок, а также предписали четыре дня в неделю работать из дома", - поясняет издание.

"Во Франции недовольство коронавирусной политикой правительства перерастает в насилие на французских заморских территориях. Особенно напряженная ситуация сложилась на карибском острове Гваделупа, где проживает около 400 тыс. человек. Протестующие сооружали заграждения на улицах и грабили магазины, школы пришлось оставить закрытыми. Власти ввели комендантский час на ночь. После нескольких дней беспорядков Париж перебросил на Гваделупу элитные полицейские и антитеррористические подразделения", - говорится в статье.

"Президент Эммануэль Макрон заявил об "очень взрывоопасной" ситуации. В то же время он дал понять: "Мы не поддадимся лжи, искажению информации и манипулированию ситуацией со стороны некоторых людей". Во вторник протесты, происходящие на Гваделупе, перекинулись и на соседний остров Мартиника".

"За демонстрациями стоят не только такие вопросы, как обязательная вакцинация медицинских работников или обязательное подтверждение вакцинации для посещения ресторанов. Речь также идет о социальных и экономических вопросах, сказал Оливье Серва, депутат от Гваделупы и соратник Макрона по партии, в интервью новостному каналу France Info. "Молодежь в Гваделупе страдает. Безработица среди нее составляет более 50%".

"Ни одна страна Европы в последнее время не принимала таких жестких мер против пандемии, как Австрия: совсем недавно правительство объявило о жестком локдауне и всеобщей вакцинации, - продолжает издание. - Для скептиков это стало провокацией. В Вене в прошлую субботу около 40 тыс. человек вышли на демонстрацию против обязательной вакцинации и локдауна, который, как ожидается, продлится до 13 декабря. Это была одна из крупнейших демонстраций за последнее время".

"С призывом к демонстрации выступила коалиция правых и крайне правых групп. (...) На ней присутствовали также известные неонацисты, футбольные хулиганы и идентитаристы. Однако на марш вышли и многие "обычные граждане", которые считают обязательную вакцинацию несоразмерным посягательством на свои основные права или настаивают на зачастую несколько размытом понятии свободы".

"Итальянцы уже несколько недель собираются в общественных местах по всей стране, чтобы выразить протест против введенного правительством "зеленого паспорта". Самыми сильными протесты с самого начала были в Триесте. Вначале протестовали только работники порта, многие из которых не хотели проходить вакцинацию и требовали бесплатных тестов. Однако сейчас город на границе с Хорватией стал эпицентром противников вакцинации и "зеленого паспорта", и на демонстрации туда приезжают итальянцы из других регионов".

"В Швейцарии спор о коронавирусных мерах будет решаться у избирательной урны. В следующее воскресенье граждане будут голосовать по поправке к закону о борьбе с коронавирусом. (...) С помощью референдума лагерь несогласных хочет отменить обязательство доказывать факт вакцинации, перенесенной болезни или тестирования", - передает Handelsblatt.