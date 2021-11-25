Как плохая подделка унесла миллионы жизней

"Вскоре после Первой мировой войны началась мировая карьера "Протоколов сионских мудрецов"*. Хотя уже в августе 1921 года было доказано, что абсурдный текст был подделкой, Гитлер, Геббельс и другие верили в этот "всемирный заговор", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Подделка, повлекшая за собой, пожалуй, самые масштабные последствия, содержит от 47 до 78 страниц, в зависимости от языка и предложений. В первой русской версии содержится около 18 тыс. слов, в наиболее распространенной немецкой - около 24 тыс. Это довольно короткий текст, но он стоил жизни миллионам людей. Ведь без "Протоколов сионских мудрецов"* не было бы антисемитской идеологии расизма Гитлера, которая привела непосредственно к Холокосту", - отмечает журналист Свен Феликс Келлерхофф.

"О чем же говорилось в этих зловещих "протоколах"*? Они якобы являются секретными записями со сверхсекретных встреч "мирового еврейского правительства", которое обсуждало планы захвата мировой власти на первом сионистском конгрессе в Базеле в 1897 году. Текст состоит (в основном) из 24 коротких глав и изобилует абсурдами. Так, в нем идет речь о создании искусственного дефицита мировых финансов с целью вызвать экономические кризисы, пока все деньги не окажутся в руках нескольких евреев. Даже антисемитизм - это якобы "еврейское" изобретение, говорится в "протоколах"* (...)".

"Одно только абсурдное содержание наводит на мысль, что это, как минимум, теория заговора. К тому же в серии статей в лондонской газете The Times от августа 1921 года, переведенных на несколько языков, было доказано, что речь шла о примитивной подделке. Мнимые "протоколы"* не могли быть подлинными, поскольку они в значительной степени основывались на дословной передаче двух текстов, опубликованных в 1864 и 1868 годах, - вымышленном диалоге между Макиавелли и Монтескье и одной из глав бульварного немецкогоязычного романа", - говорится в статье.

"Отрывки, вероятно, впервые появились в виде серии публикаций в российских газетах в 1903 году, а полный текст - в виде брошюры в 1905 году. Но только после Первой мировой войны началась настоящая карьера "протоколов"*: за короткое время они были переведены по меньшей мере на 18 языков и напечатаны по всему миру - и всегда представлялись как мнимое разоблачение".

"Сам Гитлер узнал о "протоколах"* не позднее середины августа 1921 года, поскольку в двух выступлениях в Мюнхене и Розенхайме он привел их в качестве доказательства своего утверждения о том, что целью еврейского заговора является мировое господство".

"Я думаю, что "Протоколы сионских мудрецов"* - фальшивка, - писал в своем дневнике 10 апреля 1924 года пропагандист НСДАП Йозеф Геббельс, затем, однако, добавив: - Не потому, что представленное в них мировоззрение или еврейские притязания кажутся мне слишком утопичными и фантастическими, а потому, что я не считаю евреев настолько безгранично глупыми, чтобы они не знали, как сохранить в тайне столь важные протоколы".

"Но даже Геббельс, чей антисемитизм едва ли уступал гитлеровскому, но который, имея докторскую степень по германистике, должен был владеть техникой критического анализа текста, пришел к абсурдному выводу: "Я верю во внутреннюю, но не в фактическую истину протоколов*". Без таких попросту безумных мыслей, вероятно, не было бы ни Освенцима, ни всех других мест массовых убийств", - констатирует издание.

"Даже в XXI веке все еще есть люди, которые верят в эту плохую подделку. "Протоколы"* - это что-то вроде библии антисемитизма", - заключает Die Welt.