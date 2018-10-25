Глава МИД Литвы защищает курс Дональда Трампа в отношении России

Заявления США о выходе из договора о РСМД вызвали жесткую реакцию со стороны немецких политиков. Даже придерживающиеся скорее проамериканской позиции представители политического истеблишмента ФРГ обвинили США в вероятном крахе соглашения о разоружении с Россией, сообщает Bild.

При этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассматривает этот вопрос не столько однобоко. "Во-первых, хочу обратить внимание на то, что США пока еще не вышли из договора", - заявил он в беседе с корреспондентом издания в кулуарах Warsaw Security Forum в польской столице. По словам министра, заявления Дональда Трампа - это "тактический ход", последовавший за многолетней критикой российских действий, нарушающих условия договора.

"Договор имеет ценность лишь тогда, когда его условия соблюдаются обеими сторонами. (...) Поскольку Россия не реагировала на критику, США приходится оказывать давление с помощью других средств", - отмечает Линкявичюс.

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон "позитивно" оценил свою встречу с президентом Путиным. "Посмотрим, что это означает", - комментирует глава МИД Литвы.

Опыт показывает, продолжает он, что на Россию действуют "лишь те аргументы, которые сопровождаются нажимом". Министр не скрывает, что, по его мнению, Россия сама не придерживается условий договора о РСМД и вместе с тем хочет обвинить в том же самом Запад.

"Доказательств того, что Европа, США или НАТО нарушают договоренности, не существует", - настаивает министр.

Глава литовской дипломатии упрекает вместе с тем европейцев в слишком осторожной реакции на размещенные в Калининграде российские ракеты "Искандер".

По мнению министра, новый виток гонки вооружений навредит России, потому что "подтолкнет ее и без того слабую экономику на край пропасти".