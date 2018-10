25 октября 2018 г. Майкл Пил и Генри Фой | Financial Times НАТО начинает крупнейшие с советских времен военные учения "НАТО начинает боевую фазу военных учений - крупнейших, которые альянс проводит со времен холодной войны. В связи с этим Россия обвиняет альянс в "бряцании саблями", - пишут журналисты Financial Times Майкл Пил и Генри Фой. Издание поясняет, что маневры начнутся сегодня, будет отрабатываться сопротивление силам захватчиков в Норвегии. "НАТО уверяет, что эта операция под названием Trident Juncture не направлена против России, хотя между Востоком и Западом существуют трения, в том числе из-за аннексии Крыма Москвой и обещания Вашингтона выйти из одного из ключевых договоров о контроле вооружений, заключенных в период холодной войны", - говорится в статье. "Учения также заостряют внимание на геополитической битве за Арктику, где глобальное потепление открыло доступ к районам, которые можно потенциально осваивать в экономических целях. Россия старается позиционировать себя как ведущую военную державу региона и наращивает там свою мощь и присутствие своих оборонных сил", - говорится в статье. Адмирал Джеймс Фоггоу назвал учения "сигналом для всякого, кто может совершить акт агрессии любого сорта", который принудил бы НАТО реализовать статью своего устава о коллективной обороне. "Генерал Руне Якобсен, начальник объединенного штаба вооруженных сил Норвегии, сказал, что Москве не стоит "пугаться" происходящего, поскольку основные учения состоятся в 1 тыс. км от российской границы, а операции в воздухе - на расстоянии не менее 500 км", - сообщает газета. Но, по мнению авторов, масштаб учений - еще один признак усиления недоверия в отношениях Москвы со столицами стран НАТО. Источник: Financial Times