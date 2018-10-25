Перед учениями НАТО премьер-министр Норвегии требует: "Германия должна взять на себя больше ответственности"

В интервью немецкому изданию Handelsblatt премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг признает правоту Трампа и призывает Европу увеличить инвестиции в оборону.

"Госпожа премьер-министр, в Норвегии сейчас начинаются крупнейшие учения НАТО за последние десятилетия. У вас есть страх перед Россией?" - поинтересовался журналист Матиас Брюггманн.

"Нет, речь идет не о страхе перед Россией. Но мы всегда должны быть готовы к любому развитию событий. Ведь если Россия начнет конфликт, это сразу же затронет нас как непосредственного соседа. Наша береговая линия исключительно важна для альянса НАТО. Это послужило и причиной того, почему нацистская Германия оккупировала Норвегию во Второй мировой войне - чтобы получить стратегический контроль над морским путем в Россию и всей Северной Атлантикой. Поэтому мы в любой момент должны быть готовы ко всему", - пояснила Сульберг.

"То есть у вас все же есть страх перед российской агрессией?" - уточнил журналист.

"Мы не думаем, что Россия представляет для нас непосредственную опасность. Но НАТО должно быть готово бороться за свои ценности", - подчеркнула премьер-министр, добавив, что некоторые восточноевропейские государства, вступившие в НАТО, долгое время не были уверены в том, защитит ли их альянс в случае необходимости, но сегодня "сдерживание стало более убедительным" и "статья 5 [Устава НАТО] сегодня точно действует для всех".

"Обязательство по взаимному оказанию помощи в случае нападения на одну из стран-участниц НАТО остается основой нашей совместной безопасности. Поэтому мы должны больше инвестировать в нашу оборону. Увеличение наших оборонных бюджетов имеет первостепенное значение. Нам нужна Европа, которая возьмет на себя больше ответственности за безопасность", - отметила собеседница издания.

"Так как вы не доверяете Трампу в том, что США и дальше будут обеспечивать защиту европейцев?" - поинтересовался Брюггманн.

"Нет, я по-прежнему считаю Трампа надежным в вопросах безопасности. (...) Он требует большей вовлеченности Европы. И в этом он прав: более сильная Европа должна больше тратить на оборону. Не потому, что этого хотят США, а потому что это необходимо нам исходя из наших собственных интересов, мы должны достичь цели по выделению 2% национального ВВП на оборону. Вместе с Германией в Литве находятся норвежские войска, но Германия должна взять на себя больше управления и ответственности. И все мы должны делать еще больше", - считает Сульберг.

"Растет давление на наши общие ценности, международное право, права человека, свободные и открытые рынки, правовое государство и демократию. Не только со стороны России, которая доказала это противозаконной аннексией Крыма. Но и в западных странах, в которых все больше людей ставят под сомнение наши фундаментальные ценности. Но именно они гарантируют наше благополучие, нашу свободу, нашу безопасность и наше государство всеобщего благосостояния. Поэтому мы должны их решительно защищать", - заявила премьер-министр.

На вопрос о том, видит ли она какие-либо шансы на возобновление сотрудничества с Россией, Сульберг ответила: "Я надеюсь на это. И не только потому, что лучше сидеть за одним столом и искать совместные решения. Россия нужна нам в качестве важного игрока в Сирии и других регионах мира. Но это, конечно, не означает, что мы каждый раз можем нажимать кнопку перезагрузки, когда они - как в случае с Крымом - нарушают международное право. Также нам нужно надежное решение для Украины".

В интервью, среди прочего, была затронута и тема "Брекзита". "Исходя и из нашего национального интереса, я желаю хорошего решения спора вокруг "Брекзита", чтобы Европа по-прежнему могла иметь стабильное развитие и все могли пользоваться доступом к рынку. (...) Если Великобритания хочет выйти, ей придется заплатить за это цену. Но я надеюсь, что Тереза Мэй сможет избежать жесткого "Брекзита", - отметила премьер-министр Норвегии.