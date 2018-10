25 октября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Москве не стоит пугаться происходящего": начались самые масштабные натовские учения со времен холодной войны Сегодня в Норвегии стартуют натовские военные учения Trident Juncture с участием 50 тыс. военных из 29 стран альянса, а также из Финляндии и Швеции. НАТО уверяет, что эта операция не направлена против России. Однако масштаб учений - еще один признак усиления недоверия в отношениях Москвы со странами НАТО, отмечает зарубежная пресса. На фоне действий со стороны России эти маневры "просто необходимы" для альянса, говорит эксперт German Marshall Fund. Учения также заостряют внимание на геополитической битве за Арктику. "Эти учения станут самыми крупномасштабными со времен окончания холодной войны, - сообщает Sueddeutsche Zeitung. - В ходе их проведения будут отрабатываться действия на случай нападения на одного из членов НАТО: в учениях задействован авианосец, 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тыс. единиц военной техники и 50 тыс. военных из 29 стран альянса, а также из Финляндии и Швеции". Заместитель директора аналитического фонда German Marshall Fund of the United States Дерек Холет, отвечавший за вопросы взаимодействия с НАТО в Пентагоне при президенте Обаме, говорит в интервью немецкому изданию о том, что на фоне действий со стороны России эти маневры чрезвычайно важны для военного альянса. "Любая армия должна проводить учения, - замечает Холет. - (...) Подобные маневры помогают, в том числе, выявлять слабые места в планировании или логистике. Кроме того, НАТО будет внимательно следить за реакцией России". "Я уверен, что Москва попытается представить учения НАТО как угрозу со стороны империалистов", - отмечает собеседник SZ. Он указывает на то, что одной из функций нынешних учений является "сигнал в адрес Москвы и других действующих лиц о том, что НАТО может защитить себя и отреагирует на нападение на одного из членов альянса". Комментируя отношение Трампа к Североатлантическому альянсу, Холет указывает на то, что нынешний глава Белого дома "не признает никаких союзников, а каждый раз решает, какая страна в данный момент может быть ему полезна". "Но НАТО популярно в США. Его поддержка там высока, и в этом ничего не изменит тот факт, что Трамп обрушивает свой гнев на партнеров по альянсу в связи с недостаточным военным бюджетом", - полагает эксперт. The Wall Street Journal сообщает о проблемах с логистикой, которые были выявлены накануне натовских учений Trident Juncture. "Переместить войска из 30 стран на маневры Trident Juncture в Норвегии - предприятие почти столь же серьезное, как и сами учения", - пишет журналист Дэниел Майклс. "Логистические возможности, привычные во времена холодной войны, ухудшились" с расширением территории НАТО, поясняет автор статьи. Планировщики НАТО "ничего не знали" о физической инфраструктуре посткоммунистических стран, присоединившихся к альянсу после 1999 года. Мобильности мешают узкие железнодорожные и автомобильные туннели, разница в ширине железнодорожной колеи и ограничения на перевозку боеприпасов через границу. Многие авто- и железнодорожные мосты в Европе слишком низкие для того, чтобы под ними могли проехать массивные военные машины, или слишком слабы, чтобы выдержать конвой из 100-тонных танков. "Люди недооценивают логистику боя, - сказала эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Элизабет Броу. - Мы все еще сильно отстаем от России в том, что касается перемещения большого количества войск". Устранение проблем с логистикой может и сдержать нападение, говорит генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, четыре года командовавший армией США в Европе. "Русским придется поверить, что альянс способен расстроить все, что они могут предпринять", - сказал он. Благодаря оперативности "у наших политиков будут варианты помимо освободительной кампании", добавил Ходжес. Чтобы исправить ситуацию, в НАТО провели исследование, включающее "огромный объем работы". В 2016 году альянс договорился углубить сотрудничество с ЕС, в том числе в сфере мобильности. На июльском саммите НАТО было одобрено создание нового командования, которое будет заниматься логистикой. По словам представителя армии США, в переброске войск в Европе "есть значительные признаки улучшения". "Следующий шаг Европы, по словам официальных лиц, это организация возможности в срочном порядке мобилизовать грузовики, суда и вагоны. (...) Закупка гражданского оборудования в военных целях не входит в обязательства членов НАТО по расходам, так что решение о том, кто заплатит за имущество, которое зачастую не используется, остается предметом спора", - сообщает Майклс. "Россия обвиняет альянс в "бряцании саблями", - пишут журналисты Financial Times Майкл Пил и Генри Фой. "НАТО уверяет, что эта операция под названием Trident Juncture не направлена против России, хотя между Востоком и Западом существуют трения, в том числе из-за аннексии Крыма Москвой и обещания Вашингтона выйти из одного из ключевых договоров о контроле вооружений, заключенных в период холодной войны", - говорится в статье. "Учения также заостряют внимание на геополитической битве за Арктику, где глобальное потепление открыло доступ к районам, которые можно потенциально осваивать в экономических целях. Россия старается позиционировать себя как ведущую военную державу региона и наращивает там свою мощь и присутствие своих оборонных сил", - говорится в статье. Адмирал Джеймс Фоггоу назвал учения "сигналом для всякого, кто может совершить акт агрессии любого сорта", который принудил бы НАТО реализовать статью своего устава о коллективной обороне. "Генерал Руне Якобсен, начальник объединенного штаба вооруженных сил Норвегии, сказал, что Москве не стоит "пугаться" происходящего, поскольку основные учения состоятся в 1 тыс. км от российской границы, а операции в воздухе - на расстоянии не менее 500 км", - сообщает газета. Но, по мнению авторов, масштаб учений - еще один признак усиления недоверия в отношениях Москвы со столицами стран НАТО. "НАТО демонстрирует единство на Крайнем Севере" - так озаглавлен материал в швейцарском издании Neue Zürcher Zeitung. "С помощью Trident Juncture (...) НАТО тестирует в Норвегии механизмы защиты страны-участницы альянса. Для нейтральных стран Швеции и Финляндии, также принимающих участие в маневрах, это хождение по острию ножа с точки зрения внешней политики", - пишет журналист Рудольф Херманн. "Участие в учениях Швеции и Финляндии в качестве партнеров сигнализирует об их растущей связи с НАТО - если не формально, то на практике", - отмечает Херманн. По мнению бывшего премьер-министра Швеции Карла Бильдта, речь идет об "отходе обеих стран от прежней политики неприсоединения к блокам в сфере безопасности". "Конечно, возникает вопрос, почему обе страны не делают последнего шага, - продолжает Херманн. - Но это было бы не так просто: Россия в последние годы не оставила сомнений в том, что вступление Швеции или Финляндии в НАТО она рассматривает как дестабилизирующий фактор для региона и ответит принятием "мер". Идеальным для обеих стран было бы одновременное решение данной проблемы - так, чтобы ни одна из них внезапно не осталась в одиночестве, полагает журналист.