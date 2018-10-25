После того, как Брюссель отклонил его бюджет, Рим ищет поддержки Москвы

Через сутки после официального развязывания бюджетной войны с Европой итальянское правительство получило от России дружескую политическую поддержку, за неимением экономической помощи. Премьер-министр Джузеппе Конте в среду был принят Владимиром Путиным, став третьим итальянским руководителем, приехавшим в Москву менее чем за месяц. Его министр внутренних дел и наставник Маттео Сальвини как-то позировал на Красной площади в футболке с портретом главы Кремля, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Стоя в окружении руководителей компаний Pirelli, Eni и Barilla - которая планирует открыть завод по производству макаронных изделий неподалеку от Москвы, - Джузеппе Конте стремился успокоить итальянские предприятия, работающие в России (их примерно 500), которые могли обеспокоиться из-за бюджетного армрестлинга между Римом и Брюсселем и европейских санкций против России. Он принялся превозносить перед ними "надежность" итальянской экономики. "Мы должны работать вместе", - заявил он, всячески призывая отменить санкции "как можно быстрее", передает журналист.

Вне российской статистики, которая подтверждает рост итальянского импорта в страну (совокупный объем составил 20,5 млрд долларов за первое полугодие этого года), двустороннее сотрудничество действует в замедленном режиме, говорится в статье. "К сожалению, Италия несколько уступила свои позиции на российском рынке как экономической платформе", - огорченно сказал Путин.

Утром того же дня российские правительственные источники сообщили о том, что нефтяная компания Eni решила выйти из совместного проекта в Черном море с российским гигантом "Роснефть", в котором ее доля составляла 33%, отмечает Авриль. Ведутся также переговоры об остановке второго проекта Eni в Баренцевом море, что отрицает глава "Роснефти".

По правде говоря, визит итальянского лидера был похож на дежавю. До него в 2015 году другой премьер-министр, греческий, большой русофил Алексис Ципрас, вовлеченный в армрестлинг со своими европейскими кредиторами, предпринял московскую поездку, при этом изобличая санкции против Москвы. В Афинах даже упоминалось о возможном российском кредите, который так никогда и не материализовался, проводит аналогии автор статьи.

На этот раз Джузеппе Конте опроверг предположения о том, что он "прощупывает почву" по поводу намерений своих собеседников - что приписывала ему итальянская пресса - с тем, чтобы попросить Россию вложиться в итальянские государственные ценные бумаги. Путин тоже уклонился от этого вопроса, отмечает Авриль.