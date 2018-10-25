По мнению чешского премьер-министра, "Европа имеет право защищать свои границы и свой образ жизни"

Андрей Бабиш оправдывает позицию стран Центральной Европы по мигрантам, но не хочет делать выбор между Виктором Орбаном и Эммануэлем Макроном. Интервью с чешским премьер-министром записал журналист Le Monde Блез Гоклен.

"После европейских выборов, которые пройдут в мае будущего года, что вы предпочтете: войти в альянс с либералом Макроном или с сепаратистом Орбаном?" - спросил журналист.

"У меня нет никакой идеи на сей счет. Мы прежде всего нуждаемся в том, чтобы Брюссель выпускал меньше регулирующих директив. В любом случае, я проевропеец. Я хочу, чтобы Евросоюз выжил. Этот проект подарил нам мир. То, что Великобритания покидает Евросоюз, уже достаточно драматично. Нам не нужны другие разделения. Мы должны оставаться едиными перед лицом больших международных вызовов: это санкции против России, риск торговой войны с США и т.д.", - ответил Бабиш.

"В Венгрии и Польше люди не идиоты, у них есть доступ к информации в социальных сетях. Есть СМИ, находящиеся в оппозиции к правительствам этих стран. И если избиратели не удовлетворены Орбаном или Качиньским, то им надо лишь выразить свое недовольство на выборах. Может, на следующих выборах они изберут подавляющим большинством такого парня, как я, который боролся против коррупции и сумел победить традиционные партии. В настоящее время политические разбивки больше не играют никакой роли. Важна передача чувств между людьми", - считает чешский премьер-министр.

"Я люблю сравнивать Европу с осажденной деревней Астерикса. Мы имеем право защищать наши границы, наш образ жизни, наследие наших предков, нашу культуру. В 2016 году, по данным Европола, торговцы заработали 5,7 млрд долларов, ввозя оружие, наркотики, сигареты и принимая участие в торговле людьми. Каждый мигрант тратит от 2 до 5 тыс. долларов, чтобы осуществить свою поездку в Европу. Это нелегальная миграция, противоречащая нынешнему законодательству", - утверждает Бабиш.

"Очень жаль, что Еврокомиссия разделила Европу ради квот. После европейских выборов мне хотелось бы, чтобы она состояла из людей, имеющих реальный жизненный опыт, старающихся понять точку зрения каждого члена Евросоюза, а не только из профессиональных политиков. Сирийские сироты не присутствуют в Европе. Они находятся в Сирии. В настоящее время я ищу земельный участок в Сирии, чтобы построить там детский сад, столовую, квартиры и помочь этим детям. Я возглавляю самый крупный частный фонд в Чешской республике. Я даю примерно по 6 млн евро в год нуждающимся людям, одиноким матерям и инвалидам. То есть я за благотворительность, но на местах. Никто не может утверждать, что чехи не проявляют солидарность", - пояснил Бабиш.

"Я должен завершить свою миссию: вернуть Чешскую республику в число стран Европы с наилучшим государственным управлением", - заявил собеседник издания.