Экономический рост, неравенство: обещания Путина трудновыполнимы

Центральный банк России в пятницу на заседании совета директоров должен принять решение о том, повышать ли свою ключевую ставку или нет. Экономические цели и задачи, намеченные Кремлем в момент выборов, становятся сложнодостижимыми, пишет корреспондент французского издания Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

Стагнирующая, ослабленная западными санкциями российская экономика недавно зафиксировала парадоксальную хорошую новость: количество миллиардеров увеличилось. Их стало 74 - на 5 человек больше, чем в прошлом году, по подсчетам банка Crédit Suisse.

Банк напоминает, что вследствие этого повысилось социальное неравенство, 10% самых состоятельных россиян теперь владеют более 80% богатств. Между тем в марте, при своем переизбрании в Кремль, Владимир Путин наметил в качестве цели снижение неравенства. И к 2024 году собирался вдвое снизить бедность, уровень которой постоянно повышался после рецессии и снижения покупательной способности с 2014 по 2016 год, отмечает журналист.

Другая сомнительная цель президента: ежегодный экономический рост на 4%. Но на данный момент Россия застопорилась на пороге 2%. В таком контексте неуверенности в эту пятницу ЦБ должен принять решение, повышать снова свою ключевую ставку или нет. В прошлом месяце, перед лицом ухудшения конъюнктуры, связанной со снижением курса рубля и возобновлением инфляции, он повысил свою ключевую ставку с 7,25 до 7,5%. Это было первое повышение за четыре года. С тех пор рубль стабилизировался, и ускорение инфляции осело. "Мы не будем забегать вперед и снова повышать ставку в этом месяце", - утверждает главный экономист "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

"К концу года инфляция у нас останется на рубеже 4%", - прогнозирует Олег Кузьмин. Все же инфляция должна будет повыситься в будущем году, промышленники и коммерсанты готовятся к осуществлению непопулярной меры, объявленной этим летом правительством. Для покрытия растущих социальных и военных расходов НДС с 1 января повысится с 18% до 20%, передает журналист.

Тем не менее, правительство выглядит более самоуверенным после роста цен на нефть, хотя те и опустились в последние дни и находятся на уровне 70 долларов, говорится в статье.

Однако другие показатели напоминают о том, что экономика далека от ожидаемой диверсификации и остается под угрозой стагнации. Потребление и покупательная способность буксуют. Реальные доходы населения снизились на 1,5%. Промышленное производство продолжает замедляться, его рост едва превышает 2%. А значит, все это отдаляет президентские цели по стимулированию экономического роста, резюмирует Кенель.