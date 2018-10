25 октября 2018 г. Мэттью Розенберг, Мэгги Хаберман | The New York Times Когда Трамп звонит друзьям, китайцы и русские подслушивают и принимают к сведению Когда Трамп звонит друзьям с iPhone, чтобы посплетничать, пожаловаться или узнать их мнение, китайские шпионы нередко подслушивают и пускают в дело бесценную информацию о том, как лучше обрабатывать президента, сообщают журналисты The New York Times Мэттью Розенберг и Мэгги Хаберман со ссылкой на бывших и нынешних должностных лиц. "Помощники Трампа неоднократно его предупреждали, что его звонки с сотового телефона небезопасны и что российские шпионы тоже регулярно подслушивают. Но, по словам помощников, любящий поболтать президент, которого сейчас заставили чаще пользоваться безопасным стационарным телефоном в Белом доме, все же отказывается избавиться от своих iPhone. По словам сотрудников Белого дома, им остается только надеяться, что он не станет обсуждать по ним секретную информацию", - пишут авторы статьи. Китай узнает из телефонных разговоров, каков ход мысли у Трампа, какие аргументы на него действуют и к кому он склонен прислушиваться. Пекин стремится это использовать, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны с США, рассказали источники The New York Times. Китайцы составили список людей, с которыми Трамп регулярно общается, в надежде повлиять на президента через них. Они рассчитывают, что китайские бизнесмены и другие связанные с Пекином люди передадут аргументы друзьям друзей Трампа, и в итоге взгляды Пекина президенту донесут те, кому он доверяет. Полагают, что Россия не предпринимает столь изощренных усилий, поскольку Трамп, по-видимому, испытывает симпатию к Путину. "По словам должностных лиц, у президента два официальных iPhone, обработанных Агентством национальной безопасности так, чтобы ограничить их функции и уязвимости, а также третий личный телефон, ничем не отличающийся от сотен миллионов iPhone, которые используются по всему миру. Как рассказали сотрудники Белого дома, Трамп сохраняет личный телефон, потому что, в отличие от двух других, на нем он может хранить свои контакты", - сообщают Розенберг и Хаберман. Впрочем, техническая неграмотность Трампа развеяла некоторые другие опасения, говорится в статье. "Он не пользуется электронной почтой, так что риск фишинговой атаки вроде той, с помощью которой российская разведка получила доступ к письмам Демократической партии, близок к нулю, - пишут авторы статьи. - То же касается текстовых сообщений, которые на его официальных телефонах отключены". Телефон Трампа для Twitter может подключиться к интернету только через Wi-Fi, а он редко подключается к незащищенным сетям, если вообще так делает. "Однако безопасность устройства в конечном итоге зависит от пользователя, а защита президентских телефонов порой оказывалась задачей трудной, - говорится в статье. - В прошлом году мобильный Трампа был забыт в гольф-каре в его клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, что вызвало суматоху с его поисками, рассказали два знакомых с ситуацией источника". "Каждые 30 дней Трамп должен менять два своих официальных телефона на новые, но он редко так делает, негодуя из-за неудобств. Персонал Белого дома должен настраивать новые телефоны точно так же, как и старые, но новые iPhone нельзя восстановить с помощью резервной копии со старых, поскольку в результате будут перенесены и возможные вредоносные программы. Впрочем, будь то новые телефоны или старые, китайцы и русские подслушивают и мотают на ус", - заключают Розенберг и Хаберман. Источник: The New York Times