25 октября 2018 г. Эндрю Э. Крамер | The New York Times Путин предостерегает Европу о риске "ответного удара" в случае, если США разместят там ракеты "В среду президент Владимир Путин предостерег, что если США разместят в Европе новые ракеты средней дальности после того, как выйдут из договора о запрете этих вооружений, то над европейскими странами нависнет риск "возможного ответного удара", - сообщает корреспондент The New York Times Эндрю Э. Крамер. Газета напоминает, что на минувших выходных президент США Трамп заявил о намерениях США выйти из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году. "Он сказал, что Россия обманом нарушает условия договора, а сам договор назвал несовершенным, поскольку Китай его не подписывал. США, заявил Трамп, будут разрабатывать вооружения, которые сейчас запрещены договором, что побудило Россию выступить с предостережениями о новой гонке вооружений", - отмечает автор. Во вторник советник США по нацбезопасности Джон Р. Болтон "уверял, что Москва уже разместила запрещенные ракеты", пишет газета. Издание отмечает, что многие европейские лидеры возразили против плана Трампа. "Мы не хотим новой холодной войны, - сказал в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг. - Не думаю, что союзники [по НАТО] разместят в Европе больше ядерных вооружений в качестве ответа на новые российские ракеты". Источник: The New York Times